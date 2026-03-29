Lider AfD chce wycofać wojska USA z Niemiec. Pochwalił też Polskę

W skrócie Tino Chrupalla wezwał do wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec i apelował o nieangażowanie kraju w konflikty międzynarodowe.

Lider AfD skrytykował plany podatkowe, wydatki socjalne oraz świadczenia socjalne dla obcokrajowców.

Chrupalla wskazał, że Berlin powinien wzorować się na polityce energetycznej Austrii, Włoch i Polski, szczególnie w kwestii obniżenia podatku VAT na paliwo.

Podczas przemowy na kongresie partyjnym zorganizowanym w Löbau w Saksonii Tino Chrupalla mówił o konieczności całkowitego usunięcia sił amerykańskich sojuszników z kraju.

- Zacznijmy to wdrażać - wraz z wycofaniem wojsk amerykańskich z Niemiec - powiedział lider AfD.

Lider AfD apeluje: Wycofać wojska amerykańskie z Niemiec

Chrupalla zasugerował, że Niemcy powinny przyjąć bardziej suwerenną postawę i przestać angażować się w międzynarodowe konflikty, m.in. te na Bliskim Wschodzie. Wskazał, że najlepszym przykładem do naśladowania w tej kwestii jest Hiszpania.

Podczas przemowy polityk krytykował rząd federalny, stwierdzając, że podejmuje niewłaściwe decyzje w kwestii ustalanych priorytetów. Uderzał m.in. w plany podatkowe i wydatki socjalne.

Lider AfD w mocnych słowach ganił obecne w przestrzeni publicznej dyskusje dotyczące konieczności podwyższania podatków. Stanowczo potępił też świadczenia socjalne dla obcokrajowców.

Niemcy powinny brać przykład z Polski? Chrupalla wskazuje na politykę energetyczną

Dużo uwagi podczas przemówienia na kongresie partyjnym Chrupalla poświęcił też kwestii energetyki. Politykę energetyczną prowadzoną przez obecny niemiecki rząd określił mianem "matki wszystkich problemów".

Zdaniem polityka, Berlin powinien wzorować się na rozwiązaniach zastosowanych w Austrii, Włoszech i Polsce, wskazując na obniżenie podatku VAT na paliwo.

Wzywał też swoich współpracowników do większej determinacji w dążeniu do objęcia władzy w Niemczech. Wskazał, że AfD nie może dłużej zadowalać się rolą partii opozycyjnej - musi zrobić kolejny krok i wziąć odpowiedzialność za losy kraju.

Źródło: Bild

