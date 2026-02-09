W skrócie Wewnętrzny dokument Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego ujawnia, że mniej niż 14 proc. zatrzymanych przez ICE imigrantów miało zarzuty lub wyroki skazujące za przestępstwa z użyciem przemocy.

Blisko 60 proc. osób zatrzymanych przez ICE w ostatnim roku miało zarzuty karne lub wyroki skazujące, przy czym większość z nich nie dotyczyła przestępstw z użyciem przemocy.

Prawie 40 proc. zatrzymanych nie miało przeszłości kryminalnej i zostało oskarżonych o przestępstwa migracyjne.

W dokumencie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, do którego dotarli dziennikarze stacji CBS News znajdują się statystyki, które wcześniej nie były udostępniane opinii publicznej.

Jak podaje amerykańska stacja, wewnętrzne dane departamentu "podważają twierdzenia administracji Donalda Trumpa, że jej działania są skierowane przede wszystkim przeciwko niebezpiecznym i brutalnym przestępcom przebywającym nielegalnie w USA".

USA. ICE masowo zatrzymuje ludzi. Media dotarły do wewnętrznego dokumentu

Z dokumentu wynika, że mniej niż 14 proc. z prawie 400 tys. imigrantów aresztowanych przez ICE przez rok pełnienia drugiej kadencji przez Trumpa, było oskarżonych o przestępstwa z użyciem przemocy bądź za nie skazanych.

Od czasu powrotu republikanina do Białego Domu "drastycznie wzrosła liczba zatrzymań" przez agentów ICE. Z dokumentu wynika, że blisko 60 proc. osób aresztowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Celno-Imigracyjnego "w ciągu ostatniego roku miało zarzuty karne lub wyroki skazujące". Jednak większość postawionych im zarzutów nie dotyczy przestępstw z użyciem przemocy.

"Podczas gdy Trump i jego doradcy często mówią o tym, że urzędnicy imigracyjni zajmują się mordercami, gwałcicielami i gangsterami, wewnętrzne dane wskazują, że mniej niż 2 proc. osób aresztowanych przez ICE w ciągu ostatniego roku miało zarzuty lub wyroki skazujące (za te przestępstwa - red.)" - podaje CBS News.

Co więcej, jak wynika z wewnętrznych danych Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA, prawie 40 proc. zatrzymanych przez ICE nie miało przeszłości kryminalnej i zostało oskarżonych o przestępstwa migracyjne - takie jak np. nielegalny pobyt w Stanach Zjednoczonych.

Agenci ICE na ulicach Stanów Zjednoczonych. Ujawniono dane o zatrzymaniach

Z dokumentu, do którego dotarła amerykańska stacja, wynika, że około 229 tys. aresztowanych osób, zostało zaklasyfikowanych przez ICE jako "cudzoziemcy popełniający przestępstwa", dlatego że byli oskarżeni bądź skazani.

Niemal 153 tys. innych zatrzymań uznano jako "inne aresztowania administracyjne" lub jako aresztowania imigrantów nieposiadających żadnej kartoteki kryminalnej. Natomiast prawie 11 tys. zatrzymań było spowodowane utrudnianiem działalności operacyjnej ICE.

Jak czytamy, chociaż Donald Trump początkowo mówił, że celem przeprowadzanych akcji przez agentów są członkowie gangów, to "około 7.5 tys., czyli zaledwie 1,9 proc. aresztowań dokonanych przez ICE dotyczyło osób oskarżonych" o przynależność do grup przestępczych.

W dokumencie znalazły się także informacje o zatrzymaniach osób, które popełniły najpoważniejsze przestępstwa: "2,1 tys. aresztowań oskarżonych lub skazanych za zabójstwo, 2,7 tys. aresztowań oskarżonych o rozbój oraz 5,4 tys. aresztowań oskarżonych lub skazanych za przestępstwa seksualne".

Dalej wskazano, że kolejne 43 tys. aresztowanych ma zarzuty lub wyroki skazujące za napaść. Z kolei około 1,1 tys. osób miało zarzuty lub wyroki skazujące za porwanie, a 350 za podpalenie.

"Łącznie liczba aresztowań ICE dotyczących osób oskarżonych lub skazanych za wyżej wymienione przestępstwa z użyciem przemocy stanowi około 13,9 proc. wszystkich aresztowań" - podaje CBS News.

USA. Masa aresztowań, a to wszystko bez danych Straży Granicznej

Kto jeszcze został zatrzymany przez agentów ICE? To - jak wynika z danych przedstawionych przez stację - 22,6 tys. osób oskarżonych lub skazanych za przestępstwa związane z nielegalnymi substancjami, 6,1 osób, które dokonało przestępstw związanych z bronią.

Blisko 30 tys. zatrzymanych przez ICE osób zostało oskarżonych bądź skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a 5 tys. miało zarzuty lub wyroki skazujące za włamania.

118 tys. osób zostało aresztowanych za tzw. "inne przestępstwa". CBS News podkreśliło, że dane, do których udało się dotrzeć, nie uwzględniają liczby zatrzymań dokonanych przez Straż Graniczną.

Źródło: CBS News

