Liban z najdroższym McDonald’sem na świecie

Nakazując zapłacić 44,45 dol. (ok. 175,6 zł) za Big Mac z dużymi frytkami i dużą colą, McDonald’s w Libanie oferuje najdroższe na świecie menu tej sieci restauracji szybkiej obsługi - wynika z zestawienia przygotowanego przez agregator finansowy Expensivity.

Ceny zestawów

Posiłek dla dzieci, czyli popularny Happy Meal w Bejrucie kosztuje 21,89 dol. (ok. 86,5 zł), co również jest ceną nie do pobicia przez inne kraje.

Dla porównania - w najzamożniejszych państwa świata, takich jak Katar czy Luksemburg ten sam zestaw kosztuje odpowiednio 3,02 dol. (ok. 11,9 zł) i 7,04 dol. (27,8 zł.) W "ojczyźnie" McDonald’sa skonsumowanie Happy Meal oznacza wydatek 3,68 dol. (ok. 14,5 zł).

Kryzys i inflacja

Wygórowane ceny "szybkich posiłków" pojawiają się w Libanie w momencie, gdy ten niewielki, bliskowschodni kraj zmaga się z galopującą inflacją i bezprecedensowym kryzysem gospodarczym. Niedobory żywności i leków stały się powszechnym elementem codziennej rzeczywistości - przypomina arabska prasa.

