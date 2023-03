Nikola Zovko z Arizony w USA jest właścicielem kilku psów i kotów. 6 marca, po powrocie do domu, na posłaniu swoich psów zastał kota. Początkowo myślał, że jest to jeden z przygarniętych przez niego zwierząt.

Mężczyzna szybko jednak zorientował się, że zwierzę jest za duże na domowego kota. Charakterystyczne kępki włosów na czubkach uszu mogły świadczyć tylko o jednym - w domu pojawił się ryś.

Zovko zadzwonił do strażników. Ci polecili mu otworzyć wszystkie okna i drzwi. Mężczyzna miał też trzymać się z dala od dzikiego kota. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ aby móc otworzyć drzwi, Zovko musiał obejść legowisko, w którym rozłożył się ryś.

- Ilekroć próbowałem otworzyć drzwi, ryś po prostu patrzył na mnie i zaczynał warczeć. Byłem trochę przerażony, ale zrozumiałem to. On jest w końcu dzikim kotem - powiedział mężczyzna, cytowany przez "The Guardian".