Lewicowi ekstremiści sparaliżowali Berlin. Potężna awaria
Radykalne środowiska lewicowe stoją za potężną awarią, która pozbawiła dostępu do prądu około 50 tys. gospodarstw domowych w stolicy Niemiec. - To jest nie do przyjęcia. Po raz kolejny lewicowi ekstremiści atakują naszą sieć energetyczną i tym samym narażają ludzkie życie - grzmiał burmistrz Berlina. Usunięcie usterki potrwa co najmniej do czwartku.
W skrócie
- Pożar instalacji na moście w Berlinie pozbawił prądu 45 tys. gospodarstw domowych.
- Według władz za zdarzeniem stoją środowiska lewicowo-ekstremistyczne.
- Usuwanie skutków awarii potrwa do czwartku, kiedy wszyscy mają odzyskać dostęp do elektryczności.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W sobotę, po pożarze instalacji na jednym z berlińskich mostów, dostępu do prądu pozbawionych zostało ponad 45 tys. gospodarstw domowych. Do niedzieli elektryczność udało przywrócić się w ok. 7 tys. domów.
W dzielnicy Steglitz-Zehlendorf bez prądu pozostaje jednak nadal około 38 tys. gospodarstw oraz ponad 2 tys. odbiorców biznesowych. Naprawa awarii ma potrwać do czwartku - wtedy wszyscy poszkodowani mają odzyskać dostęp do elektryczności.
Berlin. Potężna awaria odcięła mieszkańcom dostęp do prądu. Winne lewicowe środowiska
Równolegle trwają dwie operacje: położenia nowych kabli na moście oraz zapewnienia poszkodowanym tymczasowego zasilania. Władze Berlina potwierdziły autentyczność oświadczenia, w którym do spowodowania awarii przyznały się środowiska lewicowo-ekstremistyczne.
- To jest nie do przyjęcia. Po raz kolejny lewicowi ekstremiści atakują naszą sieć energetyczną i tym samym narażają ludzkie życie - uznał burmistrz Kai Wegner. Według służb mamy do czynienia z podobnym incydentem jak we wrześniu, gdy to również radykałowie doprowadzili do awarii.
Także berlińska senator i była burmistrz miasta Franziska Giffey wskazała na umyślny charakter zdarzenia. Jak tłumaczyła, grube kable wysokiego napięcia zostały uszkodzone w wyniku wybuchów ładunków umieszczonych bezpośrednio pod nimi.