Lew biegał po ulicach włoskiego miasteczka. Wielka operacja służb

Włochy: Lew na ulicach miasteczka. Uciekł z cyrku

Burmistrz Ladispoli: Mam nadzieję, że ten epizod poruszy sumienia

Gdy wielki lew przechadzał się po nadmorskiej miejscowości, władze apelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów .

"Lew został uśpiony i schwytany. Teraz przejmie go personel cyrku. Dziękuję wszystkim, którzy służyli w tych godzinach wielkiego strachu. Mam nadzieję, że ten epizod poruszy sumienia i że uda nam się wreszcie położyć kres wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach " - napisał wieczorem w mediach społecznościowych burmistrz miasteczka.

Alessandro Grando wyjaśnił, dlaczego wydano zgodę na przyjazd cyrku do Ladispoli. - Nie ode mnie to zależy i niestety nie możemy zakazać cyrkom ze zwierzętami przyjeżdżać do naszego miasta. W 2017 roku próbowaliśmy, ale nie udało się. Przegraliśmy apelację i musieliśmy także zwrócić wnoszącym odwołanie koszty prawne. Dopóki przepisy się nie zmienią, nie będziemy mogli postąpić inaczej - tłumaczył urzędnik.