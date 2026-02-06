W skrócie Cyklon Leonardo spowodował powodzie i ewakuacje w południowej Hiszpanii i Portugalii.

W Andaluzji z domów uciekło 7 tysięcy osób, a z powodu ulewnych deszczy zamknięto 180 dróg.

W Portugalii, gdzie odnotowano 12 ofiar śmiertelnych, przedłużono stan klęski żywiołowej.

Cyklon Leonardo uderzył w Półwysep Iberyjski pod koniec ubiegłego tygodnia. Przyniósł do południowe Hiszpanii i Portugalii silny wiatr i potężne ulewy, z powodu których doszło do wielu podtopień. Skutki uderzenia żywiołu odczuwalne są cały czas, niektórzy przez najbliższe kilka dni nie wrócą do domów.

Tysiące ewakuowanych w Hiszpanii. Muszą czekać na rozpogodzenie

W Hiszpanii najbardziej ucierpiały tereny na południu. W Andaluzji z powodu zagrożenia powodziowego ewakuowano 7 tys. osób. Z powodu przepełnienia okolicznych rzek w czwartek zdecydowano o ewakuowaniu wszystkich mieszkańców miejscowości Grazalema w prowincji Kadyks. Prezydent regionu Andaluzja Juanma Moreno nie wykluczył, że w piątek swoje domy być może będą musiały opuścić kolejne osoby.

Możliwe, że nie wrócą do mieszkań nawet przez najbliższe sześć, siedem dni - ocenił szef regionu. Najpierw musi przestać padać, "co może nastąpić dopiero w połowie przyszłego tygodnia" - powiedział Moreno w rozgłośni Canal Sur Radio.

Z powodu ulewnego deszczu i podtopień na południu Hiszpanii zamknięto 180 dróg, w tym 140 w samej Andaluzji. Przez kilka ostatnich dni z powodu ulew i podtopień służby interweniowały niemal 9 tys. razy.

Cały czas trwają poszukiwania kobiety, która zaginęła w środę, po tym jak porwał ją wezbrany nurt rzeki Turvilla w gminie Sayalonga w prowincji Malaga. Służby prowadzą poszukiwania z powietrza z użyciem dronów, a także z lądu oraz na wodzie.

W czwartek po południu rada miasta Sewilla po raz drugi w historii zdecydowała o zamknięciu stalowej bramy przeciwpowodziowej w dzielnicy Triana wzdłuż rzeki Guadalquivir. O ile w środę przepływ wody w mieście sięgał 1000 metrów sześciennych wody na sekundę, to w czwartek zwiększył się do 1600 metrów sześciennych i możliwe, że jeszcze się zwiększy.

Przedstawiciele rady miasta uspokajają, że oddana do użytku w 2011 roku instalacja jest w stanie wytrzymać napór ponad 3000 metrów sześciennych wody na sekundę.

Ze skutkami cyklonu Leonardo, ale również wcześniejszej potężnej burzy Kristin zmaga się także sąsiednia Portugalia.

Stan klęski przedłużony. Duże problemy w Portugalii

W całej Portugalii wciąż występują powodzie, a setki osób ewakuowano w różnych regionach. Premier Luis Montenegro zdecydował o przedłużeniu stanu klęski żywiołowej do 15 lutego.

Na linii Douro-Marco de Canaveses wstrzymano ruch kolejowy po tym jak na torowiska zaczęły osuwać się głazy.

W piątek rano rzeka Douro wystąpiła w rejonie Porto i Nova de Gaia, zalewając część nadrzecznych terenów. W rejonie Cais dos Banhos poziom wody na tej rzece wyniósł 6,15 m - po raz pierwszy w historii pomiarów - podaje serwis Noticiasaominuto.

Pomimo ciężkiej sytuacji o godz. 6:30 w piątek metro w Lizbonie wznowiło działalność na liniach niebieskiej i zielonej, pomimo wysokiego stanu rzeki Tag.

Z powodu powodzi w ostatnich tygodniach w Portugalii zginęło 12 osób, a setki zostały rannych.

Źródło: RTVE, Noticiasaominuto

