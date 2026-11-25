W skrócie Podczas audiencji generalnej papież Leon XIV pozdrowił Polaków i zaapelował do wiernych, aby wciąż ukazywali rodzinę jako "Kościół domowy" i "sanktuarium życia".

Leon XIV przypomniał znaczenie adhortacji Familiaris consortio św. Jana Pawła II, ogłoszonej 45 lat temu, oraz wezwał do wspierania młodych w przygotowaniu do małżeństwa.

W papieskiej audiencji wzięli udział m.in. pielgrzymi z diecezji siedleckiej, uczniowie XXXVII LO z Warszawy oraz samorządowcy z Zielonki.

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Leon XIV przypomniał dokument poświęcony zadaniom rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie, ogłoszony przez Jana Pawła II w 1981 roku.

- Pozdrawiam serdecznie Polaków. 45 lat po ogłoszeniu Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio św. Jana Pawła II wciąż ukazujmy rodzinę jako "Kościół domowy" i "sanktuarium życia" - podkreślił podczas środowej audiencji generalnej.

Leon XIV zwrócił się do Polaków. Wspomniał o "przygotowaniu do małżeństwa"

Ojciec Święty zachęcił przy tym, by w świetle nauczania polskiego papieża odczytywać również wyzwania podejmowane w adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka z 2016 roku.

- Odczytując w świetle tego nauczania wyzwania podejmowane przez Amoris laetitia, w centrum duszpasterstwa stawiajmy również towarzyszenie młodym w przygotowaniu do małżeństwa - apelował Leon XIV.

W środowej audiencji uczestniczyli pielgrzymi z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Hołubli w diecezji siedleckiej oraz nauczyciele i uczniowie XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Na miejscu obecni byli również samorządowcy z Zielonki w diecezji warszawsko-praskiej, a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

Jan Paweł II o rodzinie: Jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości

Adhortacja apostolska Familiaris consortio opisuje stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii znaczenia i roli małżeństwa i rodziny. W dokumencie stwierdzono, że stanowią one "jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości".

Jan Paweł II pisał także o wychowywaniu dzieci, wskazując istotną rolę ojca i matki oraz zwracając uwagę na wartości takie jak czułość, dobroć czy bezinteresowność.

Adhortacja apostolska Amoris Laetitia papieża Franciszka pochodzi z 2016 roku i również mówi o roli rodziny. "Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła" - pisał poprzedni papież. Jak przekonywał, mimo kryzysu instytucji małżeństwa "pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych".

Źródła: Vatican News



