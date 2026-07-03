Leon XIV zwrócił się do Amerykanów. "W tym przejawia się wielkość narodu"

W skrócie Papież Leon XIV zwrócił uwagę, że założyciele Stanów Zjednoczonych ustanowili prawo do życia i godności jako pierwsze z praw.

Leon XIV otrzymał amerykański Medal Wolności za promowanie ideałów Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA.

Głowa Kościoła Katolickiego w swoim wystąpieniu apelowała do Amerykanów o podtrzymywanie troski o życie, pokój i ochronę najbardziej bezbronnych.

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Leon XIV odebrał Medal Wolności, przyznawany przez Narodowe Centrum Konstytucyjne, w przeddzień 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Papież otrzymał to odznaczenie w uznaniu dla jego wkładu w promowanie ideałów wynikających z Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA.

Właśnie do niej duchowny odniósł się podczas przemówienia wygłoszonego w Filadelfii. Jak stwierdził, regularnie modli się, aby ideały zapisane w Deklaracji mogły nadal służyć rozkwitowi narodu w jedności, sprawiedliwości i pokoju.

Papież Leon XIV z apelem do USA. "Moralna wielkość narodu"

Leon XIV podkreślił, że to USA, za sprawą ojców założycieli niepodległego państwa, a także dzięki otwarciu na kolejne fale migrantów, stała się na całym świecie symbolem wolności.

- To właśnie umiłowanie wolności zainspirowało Stany Zjednoczone, w najciemniejszych godzinach ubiegłego wieku, za cenę wielkich poświęceń, do walki o wolność poza własnymi granicami - powiedział.

Papież przestrzegł jednak Amerykanów, że tego typu wysiłek potwierdzania i urzeczywistnienia ideałów wolności i sprawiedliwości musi być podejmowany na nowo w każdym pokoleniu i w obliczu nowych wyzwań. W tym kontekście przywołał prawo do życia i godności.

- W tym właśnie przejawia się moralna wielkość narodu - przede wszystkim w jego zdolności do wspierania, ochrony i otaczania troską życia każdego człowieka, zwłaszcza najbardziej bezbronnych oraz tych, których wartość bywa podawana w wątpliwość - mówił.

Leon XIV w USA. Zaapelował o dbałość o pokój

Głowa Kościoła Katolickiego podkreśliła w swoim wystąpieniu, że zgodnie z prawem do życia, wolność była i jest najważniejsza wśród pryncypiów. Ideał ten zapewnia każdemu prawo do praktykowania religii zgodnie z własną wiarą, a jednostkom, społecznościom i stowarzyszeniom do publicznego wyrażania swojej wiary.

Jak stwierdził, ma nadzieję, że tradycja ta będzie nadal owocować w dyskursie publicznym, naznaczonym umiarem, szacunkiem dla poglądów innych i nieustannym wysiłkiem na rzecz znalezienia wspólnego stanowiska w promowaniu sprawy pokoju i pojednania w kraju i za granicą.

Źródło: The Vatican News





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