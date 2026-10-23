W skrócie Stolica Apostolska poinformowała o poprawie stanu zdrowia papieża Leona XIV po niedawnej operacji usunięcia nowotworu płuc.

Papież odwołał zaplanowaną na 27 października podróż do Asyżu, chcąc uniknąć podróży śmigłowcem.

Lekarze potwierdzili, że choroba papieża była zlokalizowana i nie wymaga dalszej terapii onkologicznej, co pozwala z kolei na pielgrzymkę do Ameryki Południowej w listopadzie.

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Watykan poinformował w piątek, powołując się na lekarzy papieża, że Leon XIV przeszedł badanie klatki piersiowej, które wykazało "znakomitą poprawę po niedawnej operacji raka płuc".

Zaznaczono, że pomimo pozytywnych wyników badań papież odwołuje zaplanowaną na 27 października podróż.

"Papież nie poleci do Asyżu, aby uniknąć lotu śmigłowcem" - zaznaczono, informując o środka ostrożności. Agencja Reutera dodaje, że postanowiono tak z uwagi na zalecenia lekarzy.

Papież Leon XIV zmienia plany. W tle operacja

W środę wieczorem lekarze z Polikliniki Gemelli przekazali, że papież Leon XIV nie potrzebuje dalszej terapii.

"Sporządzono definitywne raporty histopatologiczne oraz badania biologii molekularnej materiału pobranego podczas operacji chirurgicznej Ojca Świętego" - przekazał w komunikacie osobisty lekarz papieża doktor Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, który kierował zespołem operacyjnym.

"Wyniki potwierdziły, że był to gruczolakorak płuca i że choroba była zlokalizowana. Kolejna ocena onkologiczna potwierdziła, że nie jest konieczna żadna dalsza terapia".

Nowe informacje o zdrowiu papieża. Leon XIV planuje pielgrzymkę do Ameryki Południowej

Papież wrócił do Watykanu w sobotę i stopniowo wznawiał codzienną aktywność. W niedzielę i środę spotkał się z tysiącami wiernych na audiencji na Placu Świętego Piotra.

Podczas środowego spotkania Głowa Kościoła zwróciła się m.in. do Polaków.

- Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie organizatorów i wykonawców koncertu "Psalmy Pokoju" zorganizowanego w 45. rocznicę Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Niech to wydarzenie sprzyja dążeniom do pokoju i pojednania - powiedział papież.

11 października Leon XIV poinformował, że lekarze wykryli "guzek" na jego płucach i zalecili mu jego usunięcie. Dodał, że zdiagnozowano go na "bardzo wczesnym etapie". Zapewnił również, że był "dobrze kontrolowany".

Lekarze papieża oświadczyli później, że "13 października Ojciec Święty przeszedł operację klatki piersiowej zgodnie z planem". Zabieg trwał około półtorej godziny.

Ponadto po operacji nadal trwają przygotowania do podróży Leona XIV do Ameryki Południowej w dniach 6-17 listopada. Lekarze już zapowiedzieli, że nie ma przeciwskazań, aby papież wyruszył w tę pielgrzymkę.



