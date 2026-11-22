W skrócie Papież Leon XIV zjadł obiad z 1300 ubogimi w Auli Pawła VI w Watykanie, świętując w ten sposób 10. Światowy Dzień Ubogich, który ustanowił papież Franciszek.

Posiłki zorganizowane w ramach akcji zostały dostarczone do wszystkich jadłodajni dla potrzebujących w Rzymie, a wśród darczyńców znalazła się gmina Sułkowice.

Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański Leon XIV apelował o modlitwę za ofiary konfliktów oraz za rządzących, by zaangażowali się w budowanie pokoju.

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Leon XIV zjadł w niedzielę obiad z 1300 ubogimi w związku z 10. Światowym Dniem Ubogich, ustanowionym przez papieża Franciszka.

- Chciałbym, aby był to znak codziennego stylu życia; stylu braterskiego dzielenia się, który nie zostawia nikogo samego w potrzebie - mówiła głowa Kościoła do zgromadzonych.

W posiłki zaopatrzone zostały także wszystkie jadłodajnie dla potrzebujących w całym Rzymie. Wśród darczyńców wspierających tę inicjatywę są Polacy. Wędliny podarowała małopolska gmina Sułkowice.

Papież Leon XIV podczas obiadu z ubogimi ALBERTO PIZZOLI AFP

Leon XIV zjadł obiad z ubogimi. 1300 osób w Auli Pawła VI

Wcześniej, zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na Plac Świętego Piotra na południową modlitwę Anioł Pański, papież przypomniał, że w niedzielę obchodzona jest uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Podkreślił, że Jezus "objawia prawdziwy sens sprawiedliwości poprzez dialog, w którym uczestniczą wszyscy". - Chrystus jest miarą sprawiedliwości, ponieważ jest sprawcą zbawienia, rzucając światło na nasze wzajemne relacje; w nim objawia się prawda o nich, przeciwstawiająca się wszelkiemu zepsuciu - mówił Leon XIV.

- Sprawiedliwość jest więzią braterstwa między narodami - dodał, wskazując, że przyczynia się ona również do "poszanowania godności" i "uzdrawiania wolności".

Papież modli się za ofiary konfliktów i rządzących. "Aby angażowali się w odnajdywanie rozwiązań"

- Ten, który do nas przemawia, nie jest despotą, który grozi, ani tyranem, który przytłacza swoją potęgą. Jest prawdziwym królem, który w swej wszechmocy nas odkupuje; jest prawdziwym człowiekiem, mistrzem człowieczeństwa - powiedział Leon XIV.

Papież przypomniał, że uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ustanowił Pius XI w "epoce naznaczonej napięciami i konfliktami".

- Mój poprzednik pragnął podkreślić, że Pan dziejów jest królem pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich ludów świata. Kościół, pielgrzymując przez wieki, nieustannie przypomina tę naukę - zaznaczył Leon XIV.

- Módlmy się za ofiary tak wielu konfliktów, które niestety nadal sieją śmierć i ból na świecie, a także za rządzących, aby zaangażowali się, by szybko znaleźć rozwiązania w duchu pojednania i pokoju - wzywał wiernych.



