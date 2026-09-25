Leon XIV z "politycznym" przemówieniem. W Paryżu poruszono niełatwe tematy

W skrócie Francuskie media uznały przemówienie Leona XIV w Paryżu za polityczne i skupiające się na kontrowersyjnych tematach.

Leon XIV podczas wizyty w Pałacu Elizejskim poruszył kwestie bioetyczne i dotyczące laickości.

W oficjalnej wizycie papieskiej we Francji prezydenta Macrona na nabożeństwach reprezentowuje premier Sebastien Lecornu i pierwsza dama Brigitte Macron.

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Dziennik "L'Opinion" nazywa przemówienie "ofensywnym" i ocenia, że wystąpienie w Pałacu Elizejskim było "najbardziej politycznym etapem podróży" Leona XIV. Papież poruszył "kilka tematów, które budzą podziały we francuskiej debacie publicznej" - relacjonuje dziennik.

Zastrzega, że choć Leon XIV mówił o kwestiach, które są wspólną sprawą dla niego i prezydenta Emmanuela Macrona, to "również i przede wszystkim" mówił o tych, które stanowią "punkty sporne". Dziennik wymienił w tym kontekście laickość i kwestie bioetyczne.

Leon XIV z "politycznym" przemówieniem. Krytykował "jeden z priorytetów" Emmanuela Macrona

Papież mówił - jak relacjonuje "L'Opinion" - o manipulacjach genetycznych, macierzyństwie zastępczym, handlu organami czy oferowaniu zaplanowanej śmierci", wymieniając "tendencje, które grożą sprowadzeniem nauki i technologii do dochodowych przedsięwzięć".

W tym kontekście dziennik przypomina, że we Francji latem tego roku przyjęto ustawę "o końcu życia" (dopuszczającą w wyjątkowych przypadkach wspomagane odebranie sobie życia i eutanazję - red.) i że "ewolucja ram prawnych dotyczących końca życia" była "jednym z priorytetów" drugiej kadencji Macrona.

O "ofensywnym" stanowisku papieża w kwestiach bioetycznych pisze również dziennik "Le Monde". Leon XIV w Pałacu Elizejskim przedstawił "swoją wizję tego, jaka powinna być laickość" - dodaje dziennik, w którego ocenie "w Rzymie laickość w wersji francuskiej jest nierozumiana, ponieważ jest postrzegana jako nadmierna".

Komentując słowa papieża o potrzebie dialogu między ludźmi przynależącymi do różnych kultur i religii, "Le Monde" dodaje, że padły one "na siedem miesięcy przed wyborami prezydenckimi, gdy coraz więcej francuskich katolików, po długich wahaniach, odczuwa pokusę, by głosować na skrajną prawicę".

Papież "z charakterystyczną dla niego powściągliwością" w Pałacu Elizejskim "przekazał władzom francuskim bezpośrednie przesłania dotyczące tematów, które leżą mu na sercu" - ocenia dziennik.

Leon XIV we Francji. Emmanuel Macron nie będzie na żadnym z nabożeństw

Wizyta Leona XIV we Francji jest pierwszą oficjalną wizytą papieską w tym kraju od 18 lat. Wcześniej Francję odwiedzał papież Franciszek, jednak były to jedynie pojedyncze spotkania, a nie formalna podróż apostolska.

Emmanuel Macron nie weźmie udziału w żadnej mszy odprawianej przez papieża - podał dziennik "Le Figaro". Głowę państwa reprezentują premier Sebastien Lecornu oraz pierwsza dama Brigitte Macron.

We wrześniu 2023 roku Macron wziął udział we mszy odprawionej przez Franciszka na stadionie Stade Vélodrome w Marsylii. Prezydent był później krytykowany przez niektórych polityków lewicy, którzy zarzucali mu naruszenie zasady świeckości i religijnej neutralności państwa. Pałac Elizejski odpierał zarzuty, podkreślając, że prezydent de facto nie uczestniczył w eucharystii.

Macron zaprosił jednak Leona XIV na wydarzenie "Ku korzeniom Europy, dla pokoju i jedności", które odbędzie się w poniedziałek w Metz. Spotkanie będzie zwieńczeniem podróży papieża po Francji. Jak informuje radio RMC, na konferencję zaproszono również przywódców Unii Europejskiej.



