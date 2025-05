Papież, zwracając się do wiernych po odmówieniu południowej modlitwy, nawiązał do 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej .

Dodał: - W dzisiejszym dramatycznym scenariuszu "trzeciej wojny światowej w kawałkach", jak mówił papież Franciszek, także ja zwracam się do wielkich świata z zawsze aktualnym apelem: nigdy więcej wojny .

- W moim sercu niosę cierpienia umiłowanego narodu ukraińskiego. Niech stanie się to, co możliwe, aby jak najszybciej osiągnąć sprawiedliwy, autentyczny i trwały pokój. Niech będą uwolnieni jeńcy i dzieci, aby mogli powrócić do swoich rodzin - zaapelował Leon XIV.