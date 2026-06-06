Leon XIV wygłosi historyczne przemówienie. Nie zrobił tego żaden papież

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Papież Leon XIV przybył do Hiszpanii na tygodniową wizytę, podczas której czeka go kilka ważnych wydarzeń. Po raz pierwszy w historii dojdzie też do przemówienia głowy Kościoła katolickiego przed hiszpańskim parlamentem. Słowa te mają wybrzmieć w cieniu politycznych skandali i kryzysu zaufania do duchownych.

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Papież Leon XIV w czerwonym stroju duchownym przemawia zza mównicy.
Papież Leon XIV z wizytą w Hiszpanii. Przemówi przed parlamentemSTEFANO RELLANDINI AFP

W skrócie

  • Leon XIV odwiedza Hiszpanię i podczas tygodniowej wizyty weźmie udział w kilku znaczących wydarzeniach, w tym po raz pierwszy przemówi przed hiszpańskim parlamentem.
  • W programie wizyty papieża zaplanowano pobyt w Madrycie, Barcelonie oraz na Wyspach Kanaryjskich, gdzie spotka się z migrantami i przeprowadzi mszę w Sagrada Familia.
  • Wizyta papieża odbywa się w kontekście politycznych skandali, polaryzacji w Hiszpanii oraz kryzysu związanego z duchowieństwem.
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Wizyta papieża rozpoczęła się w Madrycie, gdzie został powitany przez króla Filipa VI i jego żonę Letycję.Leon XIV w pierwszych słowach do Hiszpanów zaapelował o porzucenie sporów i skupienie się na edukacji dzieci, w których pokłada nadzieję przetrwania katolicyzmu.

Hiszpania ulega coraz większej polaryzacji z uwagi na kontrowersyjne kwestie migracji, korupcji politycznej, a nawet walki o równouprawnienie. Ponadto duchowieństwo w tym kraju mierzy się z kryzysem powstałym przez nadużycia seksualne duchownych, których ogromną skalę ujawnił dziennik "El Pais".

W 2023 roku hiszpański rzecznik praw obywatelskich przekazał 800 stron raportu, w którym liczbę potencjalnych ofiar oszacowano na setki tysięcy.

Historyczne przemówienie papieża w Hiszpanii

Podczas wizyty, trwającej od 6 do 12 czerwca, Leon XIV znajdzie się w Madrycie, Barcelonie i na Wyspach Kanaryjskich.

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Najważniejszym punktem wizyty będzie przemówienie 8 czerwca przed obiema izbami hiszpańskiego parlamentu. Wcześniej żaden inny papież nie zwracał się do Kortezów Generalnych - nawet Jan Paweł II, który pięciokrotnie odwiedzał Hiszpanię, nie miał tej sposobności.

"Takie przemówienia są rzadkie i często stają się jednymi z najważniejszych w pontyfikacie. Ostatni raz papież przemawiał do zagranicznego parlamentu w 2015 roku, kiedy to papież Franciszek wygłosił przemówienie na wspólnej sesji Kongresu USA" - podała agencja AP.

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Papież Leon XIV odprawi mszę w Sagrada Familia

Papież odwiedzi Barcelonę z okazji obchodów setnej rocznicy śmierci architekta Antonio Gaudiego i poprowadzi mszę w Sagrada Familia.

Z kolei podróż na Wyspy Kanaryjskie będzie realizacją życzenia papieża Franciszka, by wspierać migrantów docierających do Europy z Afryki po niebezpiecznej podróży. W ciągu dwóch dni Leon XIV spotka się z cudzoziemcami oraz przedstawicielami działających w regionie organizacji humanitarnych.

Hiszpański rząd ogłosił, że zalegalizuje pobyt setek tysięcy imigrantów, wskazując na potencjalne korzyści dla starzejącego się społeczeństwa.

Źródła: AP, CBS News

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