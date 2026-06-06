W skrócie Leon XIV odwiedza Hiszpanię i podczas tygodniowej wizyty weźmie udział w kilku znaczących wydarzeniach, w tym po raz pierwszy przemówi przed hiszpańskim parlamentem.

W programie wizyty papieża zaplanowano pobyt w Madrycie, Barcelonie oraz na Wyspach Kanaryjskich, gdzie spotka się z migrantami i przeprowadzi mszę w Sagrada Familia.

Wizyta papieża odbywa się w kontekście politycznych skandali, polaryzacji w Hiszpanii oraz kryzysu związanego z duchowieństwem.

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Wizyta papieża rozpoczęła się w Madrycie, gdzie został powitany przez króla Filipa VI i jego żonę Letycję.Leon XIV w pierwszych słowach do Hiszpanów zaapelował o porzucenie sporów i skupienie się na edukacji dzieci, w których pokłada nadzieję przetrwania katolicyzmu.

Hiszpania ulega coraz większej polaryzacji z uwagi na kontrowersyjne kwestie migracji, korupcji politycznej, a nawet walki o równouprawnienie. Ponadto duchowieństwo w tym kraju mierzy się z kryzysem powstałym przez nadużycia seksualne duchownych, których ogromną skalę ujawnił dziennik "El Pais".

W 2023 roku hiszpański rzecznik praw obywatelskich przekazał 800 stron raportu, w którym liczbę potencjalnych ofiar oszacowano na setki tysięcy.

Historyczne przemówienie papieża w Hiszpanii

Podczas wizyty, trwającej od 6 do 12 czerwca, Leon XIV znajdzie się w Madrycie, Barcelonie i na Wyspach Kanaryjskich.

Najważniejszym punktem wizyty będzie przemówienie 8 czerwca przed obiema izbami hiszpańskiego parlamentu. Wcześniej żaden inny papież nie zwracał się do Kortezów Generalnych - nawet Jan Paweł II, który pięciokrotnie odwiedzał Hiszpanię, nie miał tej sposobności.

"Takie przemówienia są rzadkie i często stają się jednymi z najważniejszych w pontyfikacie. Ostatni raz papież przemawiał do zagranicznego parlamentu w 2015 roku, kiedy to papież Franciszek wygłosił przemówienie na wspólnej sesji Kongresu USA" - podała agencja AP.

Papież Leon XIV odprawi mszę w Sagrada Familia

Papież odwiedzi Barcelonę z okazji obchodów setnej rocznicy śmierci architekta Antonio Gaudiego i poprowadzi mszę w Sagrada Familia.

Z kolei podróż na Wyspy Kanaryjskie będzie realizacją życzenia papieża Franciszka, by wspierać migrantów docierających do Europy z Afryki po niebezpiecznej podróży. W ciągu dwóch dni Leon XIV spotka się z cudzoziemcami oraz przedstawicielami działających w regionie organizacji humanitarnych.

Hiszpański rząd ogłosił, że zalegalizuje pobyt setek tysięcy imigrantów, wskazując na potencjalne korzyści dla starzejącego się społeczeństwa.

Źródła: AP, CBS News





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