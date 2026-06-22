W skrócie Trzej polscy metropolici: Konrad Krajewski, Grzegorz Ryś i Andrzej Przybylski otrzymają pobłogosławione paliusze podczas uroczystości 29 czerwca, wręczone przez papieża Leona XIV.

Ceremonia odbędzie się w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie, gdzie papież pobłogosławi i nałoży paliusze nowym metropolitom z całego świata.

Paliusz jest liturgicznym elementem stroju metropoliciego, symbolizującym jego funkcję oraz łączność ze Stolicą Apostolską, wymaganym przez Kodeks prawa kanonicznego.

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Nowi metropolici z Polski otrzymają od papieża Leona XIV paliusze w poniedziałek, 29 czerwca. Uroczysta Msza Święta, podczas której Papież pobłogosławi paliusze i osobiście nałoży je na ich ramiona, rozpocznie się o godz. 9.30 w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie.

W trakcie uroczystości biskup Rzymu przekaże elementy ubioru liturgicznego nowym metropolitom z całego świata.

Leon XIV nałoży paliusze nowym metropolitom. Wśród nich trzech Polaków

Wśród nowych metropolitów z Polski znalazł się kardynał Konrad Krajewski, który został mianowany arcybiskupem metropolitą łódzkim 12 marca 2026 roku, a metropolię łódzką objął 28 marca tego roku.

Drugim z duchownych, którzy wezmą udział w uroczystości jest kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski od 26 listopada 2025 roku. Jego ingres do katedry na Wawelu odbył się 20 grudnia.

29 sierpnia 2025 roku nuncjatura apostolska w Polsce ogłosiła natomiast decyzję Ojca Świętego Leona XIV o mianowaniu arcybiskupem metropolitą katowickim trzeciego z uczestników ceremonii, biskupa Andrzeja Przybylskiego. Objął on metropolię katowicką 4 października ubiegłego roku.

Paliusz to biały wełniany pas, połączony ze sobą, zwyczajowo o szerokości kilku centymetrów, który jest zakładany na ornat. Ozdobiony jest wyszytymi sześcioma czarnymi równoramiennymi krzyżami, zakończony czarnymi, jedwabnymi fragmentami.

Noszony jest wyłącznie jako element stroju liturgicznego, mający podkreślić funkcję i władzę metropolity w zgromadzeniu oraz jego łączność ze Stolicą Apostolską. Posiadanie paliusza przez metropolitów wymagane jest Kodeksem prawa kanonicznego.





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