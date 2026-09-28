W skrócie Papież Leon XIV uważa, że temat rozwoju sztucznej inteligencji powinien być traktowany poważnie, choć sam nie odczuwa strachu w związku z katastroficznymi scenariuszami.

Leon XIV zwrócił uwagę na niekonsekwencję w wypowiedziach szefa NVIDII dotyczących regulacji i zabezpieczeń dla sztucznej inteligencji.

W Watykanie powstała komisja ds. sztucznej inteligencji, której celem jest prowadzenie dialogu i praca nad zagrożeniami związanymi z AI.

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Leon XIV w poniedziałek zakończył wizytę we Francji, a na pokładzie samolotu odpowiedział na pytania dziennikarzy związane m.in. z rozwojem sztucznej inteligencji. Do głowy Kościoła dotarły doniesienia o rzekomym egzystencjalnym zagrożeniu, jaki dla cywilizacji ma nieść rozwój AI w dotychczasowym tempie, otwiera się w nowym oknie.

- Gdyby ktoś zapytał mnie, czy ogarnęła mnie panika? Nie, nie ogarnęła. W nocy śpię spokojnie. Uważam jednak, że obawy zgłaszane przez wielu ekspertów i specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji należy traktować poważnie - powiedział papież.

- Nie sądzę, by były to "fake newsy", jak twierdzą niektórzy, mające na celu wywołanie korzyści finansowych lub innego rodzaju zyski - powiedział Leon XIV.

Leon XIV przestrzega przed AI. Papież wspomniał o szefie NVIDII

Szczególną uwagę papież poświęcił szefowi korporacji NVIDIA Jensenowi Huangowi. NVIDIA produkuje najbardziej zaawansowane karty graficzne służące do obliczeń na potrzeby AI, co czyni Huanga jedną z najważniejszych postaci zachodzących przemian. Papież dostrzegł w szefa NVIDII niekonsekwencję.

- Ciekawe, że właśnie dzisiaj przeczytałem, iż szef firmy NVIDIA twierdzi, że znalazł sposób na wprowadzenie do sztucznej inteligencji pewnych zabezpieczeń - jeśli tak to można nazwać - lub ograniczeń, tak aby systemy te nie wykraczały poza swoje konkretne jednostki i nie powodowały szkód, o których mówią ludzie - powiedział hierarcha.

- Jest to jednak ta sama osoba, która twierdzi, że nie powinno się nakładać żadnych ograniczeń ani wprowadzać regulacji rządowych - dodał.

W Watykanie powstała komisja ds. AI. "Nie możemy udawać"

Leon XIV zaznaczył, że w Watykanie powołana została specjalna komisja ds. sztucznej inteligencji. Papież wyraził nadzieję, że pozwoli ona na dialog, dzięki któremu uda się uniknąć "momentu, w którym AI zniszczy ludzkość albo wykluczy ją z rozmowy".

- Myślę, że jest wystarczająco dużo osób, które poważnie się tym interesują i są gotowe wyjść poza kwestie - po raz kolejny związane z władzą - takie jak to, kto osiągnie pierwszy, co się stanie, gdy sztuczna inteligencja osiągnie poziom tzw. ogólnej sztucznej inteligencji itd. - powiedział Leon XIV.

- Musimy jednak dalej pracować - nie możemy siedzieć z założonymi rękami i udawać, że nic się nie wydarzy - stwierdził papież.

Źródło: Vatican News



