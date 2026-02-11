Leon XIV spotkał się z polskimi kardynałami. W tle pomoc dla Ukrainy

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Aktualizacja

Papież Leon XIV na zakończenie audiencji generalnej spotkał się z kardynałami Stanisławem Dziwiszem i Grzegorzem Rysiem oraz biskupem Sławomirem Oderem. W ostatnich dniach Ojciec Święty wielokrotnie dziękował Kościołowi katolickiemu w Polsce za zaangażowanie w pomoc Ukrainie. Ta od tygodni zmaga się z atakiem zimy oraz awariami prądu i ogrzewania po rosyjskich uderzeniach.

Duchowni w stroju liturgicznym prowadzą rozmowę, w tle kilka innych osób w formalnych ubraniach, wnętrze oświetlone, elegancka i spokojna atmosfera.
Papież Leon XIV i kard. Stanisław DziwiszVatican NewsPUSTE

W skrócie

  • Papież Leon XIV po audiencji generalnej spotkał się z polskimi kardynałami i biskupem Sławomirem Oderem.
  • W Polsce oraz w archidiecezji krakowskiej ogłoszono zbiórki pieniędzy na pomoc Ukrainie, a kard. Grzegorz Ryś zadeklarował zakup generatora z własnych środków.
  • Stolica Apostolska, poprzez Dykasterię ds. Posługi Miłosierdzia, przekazała Ukrainie 80 generatorów, leki i żywność, a przygotowywany jest kolejny transport.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę po cotygodniowej audiencji generalnej papież spotkał się z polskimi hierarchami.

Leon XIV odbył krótkie rozmowy z emerytowanym metropolitą krakowskim, a wcześniej osobistym sekretarzem św. Jana Pawła II, kard. Stanisławem Dziwiszem, nowym metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem oraz bp Sławomirem Oderem z diecezji gliwickiej.

Watykan. Papież spotkał się z polskimi kardynałami

W ostatnich dniach papież wielokrotnie wspominał Polskę i dziękował wiernym z naszego kraju za pomoc, jaką udzielili sąsiadom w Ukrainie.

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda zarządził, że w najbliższą niedzielę w całej Polsce odbędą się zbiórki do puszek, a zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc dla Ukrainy.

Pomoc Ukrainie. Inicjatywa kard. Grzegorza Rysia

Jako pierwszy w pomoc sąsiadom zaangażował się kard. Grzegorz Ryś, który ogłosił, że w pierwszą niedzielę lutego zebrane na tace pieniądze w parafiach archidiecezji krakowskiej zostaną przeznaczone na pomoc Ukrainie. Kardynał dodatkowo zadeklarował, że pierwszy generator kupi z własnych środków.

Była to odpowiedź na wiadomość otrzymaną od arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka, w której zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego pisał m.in.: "Walka o życie, ciepło i światło trwa".

Krakowska kuria poinformowała w weekend, że udało się zebrać 5 mln 740 tys. zł.

Zobacz również:

Kardynałowie zjechali do Watykanu. Leon XIV zwołał nadzwyczajny konsystorz
Świat

Papież nagle wezwał do siebie kardynałów. "Nowa faza pontyfikatu"

Alicja Krause
Alicja Krause

    Pomoc papieża dla Ukrainy. Leon XIV podziękował Polsce

    W weekend Watykan poinformował, że Leon XIV za pośrednictwem kierowanej przez polskiego kardynała Konrada Krajewskiego Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia przekazał Ukrainie 80 generatorów prądu.

    Transporty wyruszyły z bazyliki św. Zofii w Rzymie i dotarły do Fastowa i Kijowa, które w ostatnich dniach zostały szczególnie dotknięte atakami. Poza generatorami Stolica Apostolska dostarczyła także leki oraz żywność.

    Papież podkreślił przy tym swoje wyrazy wdzięczności za inicjatywy solidarnościowe "zwłaszcza w polskich diecezjach".

    Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia poinformowała również, że trwa kompletowanie ładunku kolejnego tira, którym zostaną wysłane antybiotyki, leki przeciwzapalne i na nadciśnienie oraz żywność.

    Źródło: Vatican News

    Zobacz również:

    Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków
    Świat

    Papież z przesłaniem do Polaków. Podał receptę na szczęśliwe życie

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Ociepa w "Graffiti" o sprawie Czarzastego: Tutaj rząd mówi prawdęPolsat News

    Najnowsze