Leon XIV spotkał się z polskimi kardynałami. W tle pomoc dla Ukrainy

W skrócie Papież Leon XIV po audiencji generalnej spotkał się z polskimi kardynałami i biskupem Sławomirem Oderem.

W Polsce oraz w archidiecezji krakowskiej ogłoszono zbiórki pieniędzy na pomoc Ukrainie, a kard. Grzegorz Ryś zadeklarował zakup generatora z własnych środków.

Stolica Apostolska, poprzez Dykasterię ds. Posługi Miłosierdzia, przekazała Ukrainie 80 generatorów, leki i żywność, a przygotowywany jest kolejny transport.

W środę po cotygodniowej audiencji generalnej papież spotkał się z polskimi hierarchami.

Leon XIV odbył krótkie rozmowy z emerytowanym metropolitą krakowskim, a wcześniej osobistym sekretarzem św. Jana Pawła II, kard. Stanisławem Dziwiszem, nowym metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem oraz bp Sławomirem Oderem z diecezji gliwickiej.

Watykan. Papież spotkał się z polskimi kardynałami

W ostatnich dniach papież wielokrotnie wspominał Polskę i dziękował wiernym z naszego kraju za pomoc, jaką udzielili sąsiadom w Ukrainie.

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda zarządził, że w najbliższą niedzielę w całej Polsce odbędą się zbiórki do puszek, a zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc dla Ukrainy.

Pomoc Ukrainie. Inicjatywa kard. Grzegorza Rysia

Jako pierwszy w pomoc sąsiadom zaangażował się kard. Grzegorz Ryś, który ogłosił, że w pierwszą niedzielę lutego zebrane na tace pieniądze w parafiach archidiecezji krakowskiej zostaną przeznaczone na pomoc Ukrainie. Kardynał dodatkowo zadeklarował, że pierwszy generator kupi z własnych środków.

Była to odpowiedź na wiadomość otrzymaną od arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka, w której zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego pisał m.in.: "Walka o życie, ciepło i światło trwa".

Krakowska kuria poinformowała w weekend, że udało się zebrać 5 mln 740 tys. zł.

Pomoc papieża dla Ukrainy. Leon XIV podziękował Polsce

W weekend Watykan poinformował, że Leon XIV za pośrednictwem kierowanej przez polskiego kardynała Konrada Krajewskiego Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia przekazał Ukrainie 80 generatorów prądu.

Transporty wyruszyły z bazyliki św. Zofii w Rzymie i dotarły do Fastowa i Kijowa, które w ostatnich dniach zostały szczególnie dotknięte atakami. Poza generatorami Stolica Apostolska dostarczyła także leki oraz żywność.

Papież podkreślił przy tym swoje wyrazy wdzięczności za inicjatywy solidarnościowe "zwłaszcza w polskich diecezjach".

Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia poinformowała również, że trwa kompletowanie ładunku kolejnego tira, którym zostaną wysłane antybiotyki, leki przeciwzapalne i na nadciśnienie oraz żywność.

Źródło: Vatican News

