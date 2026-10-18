W skrócie Leon XIV po raz pierwszy od operacji przemówił do wiernych podczas modlitwy na placu św. Piotra.

Lekarze wykryli u papieża nowotwór płuca, który został usunięty podczas niedawnego zabiegu chirurgicznego.

Papież stopniowo wraca do zdrowia i planuje wznowić działalność oraz przygotować się do pielgrzymki do Ameryki Południowej.

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Papież Leon XIV w niedzielę zwrócił się do tysięcy ludzi zgromadzonych na placu św. Piotra w Watykanie. Była to pierwsza modlitwa Anioł Pański od niedawnej operacji w związku z wykrytym nowotworem.

Leon XIV pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego w akompaniamencie okrzyków: "Niech żyje papież!" oraz braw. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że Ojciec Święty wyszedł do wiernych o własnych siłach.

- Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które modliły się za mnie w tych dniach - powiedział uśmiechnięty Leon XIV, po czym dodał: - Pokonawszy ten delikatny etap, stopniowo wznowię swoją działalność, zawsze z pomocą Boga i waszych modlitw.

Papież wezwał przy tym pielgrzymów czekających na niego na placu św. Piotra, aby odrzucili wszelkie egoistyczne ambicje i służyli Bogu "bez kompromisów".

Leon XIV przeszedł operację. Lekarze wykryli u niego nowotwór płuca

Przypomnijmy, że Leon XIV w sobotę opuścił rzymską Poliklinikę Gemelli, gdzie był operowany. Wyszedł ze szpitala w dobrej formie.

- Nowotwór złośliwy płuca u papieża został wykryty zupełnie przypadkowo, co niestety zdarza się dość często - powiedział w wywiadzie dla watykańskich mediów profesor chirurgii Stefano Margaritora.

Lekarz dodał, że podczas rutynowych badań obrazowych jamy brzusznej zauważono niewielką zmianę w obrębie podstawy płuca. - Ten nowotwór, szczególnie we wczesnym stadium, nie daje żadnych objawów. Widzieliśmy to na przykładzie papieża, który nie miał żadnych dolegliwości ze strony układu oddechowego i czuł się doskonale - wyjaśnił.

Operację, którą Leon XIV przeszedł we wtorek, chirurg określił jako rutynową. - Papież włożył w powrót do zdrowia po operacji całe serce i wszystkie siły wykazując się determinacją właściwą najbardziej zmotywowanym pacjentom po tego rodzaju zabiegach - podkreślił

Medyk dodał, że Leon XIV "miał dużo silnej woli, by jak najszybciej odzyskać sprawność, co przekładało się na postępy w rekonwalescencji". Pełnię sił papież ma odzyskać w ciągu około 10 dni. Następnie głowa Kościoła katolickiego zamierza przygotować się do nadchodzącej pielgrzymki do trzech krajów Ameryki Południowej.

Źródła: Reuters, AFP



