Leon XIV podpisał swój pierwszy dokument. Komunikat Stolicy Apostolskiej

Ojciec Święty podpisał swój pierwszy dokument, czyli adhortację "Dilexi te" (Umiłowałem Cię). Prezentację duszpasterskiego napomnienia zaplanowano na 9 października. Poprzednik Leona XIV, papież Franciszek, był autorem pięciu adhortacji.

W sobotę rano papież Leon XIV podpisał w Prywatnej Bibliotece Pałacu Apostolskiego adhortację apostolską "Dilexi te" (Umiłowałem Cię) - przekazał portal Vatican News.

Ojcu Świętemu towarzyszył w tym momencie ks. abp. Edgar Peña Parry, zastępca ds. ogólnych watykańskiego Sekretariatu Stanu.

Prezentację papieskiego dokumentu zaplanowano na 9 października w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej. Adhortacja "Dilexi te" jest pierwszym dziełem wybranego w maju Ojca Świętego.

    Papież Leon XIV podpisał pierwszy dokument. Czym jest adhortacja?

    Adhortacja jest duszpasterskim napomnieniem papieża skierowanym do wiernych Kościoła katolickiego. Może być adresowana do konkretnych grup należących do chrześcijańskiej wspólnoty.

    Adhortacje mają znacznie mniejsze znaczenie niż encykliki. Często stanowią formę podsumowania wniosków zebranych podczas Synodu Biskupów.

    Poprzednik Leona XIV, papież Franciszek, w ciągu 12 lat pontyfikatu podpisał pięć adhortacji.

    Źródło: Vatican News

