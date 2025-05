Leon XIV. Papież środka, który w Peru dotknął piekła

Poglądy, przeszłość, rodzina - wszystko, co związane z Leonem XIV ciekawi wiernych na całym świecie. Chcą poznać nowego papieża i dowiedzieć się, jaka jest jego wizja Kościoła. W świat amerykańskiego papieża wprowadza nas ks. prof. Andrzej Kobyliński. - Wyjechał, jako młody zakonnik, do pracy w Ameryce Łacińskiej, gdzie trafił do kościelnego piekła w Peru - mówi gość wideocastu Interii "Studio Watykan".