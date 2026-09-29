W skrócie "Le Figaro" analizuje wizytę papieża Leona XIV we Francji, zastanawiając się nad jego możliwą rolą geopolityczną po Janie Pawle II.

Papież Leon XIV podczas wizyty w Metz zwrócił uwagę na znaczenie Europy i postać Roberta Schumana, podkreślając rolę "budowania mostów nadziei" w Europie.

Na spotkaniu z papieżem nie pojawił się żaden z zaproszonych liderów europejskich państw; oficjalnym powodem był późny termin rozesłania zaproszeń, ale "Le Figaro" wskazuje też na spadające znaczenie prezydenta Macrona.

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W poniedziałek zakończyła się wizyta papieża Leona XIV we Francji. Jej punktem kulminacyjnym była sobotnia msza na Placu Zgody, która zgromadziła 700 tys. wiernych.

"Le Figaro" w swojej analizie zwraca jednak uwagę na inny aspekt, a mianowicie zdolność Leona XIV do podjęcia dziedzictwa Jana Pawła II. "Czy po Janie Pawle II Leon XIV będzie nowym papieżem o znaczeniu geopolitycznym?" - pyta dziennik.

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Według analizy Leon XIV ma zupełnie inny stosunek do Starego Kontynentu niż jego poprzednik. Pochodzący z Argentyny z Franciszek w ocenie "Le Figaro" "mówił o Europie jako o 'zmęczonej babci' i ubolewał nad jej 'jałowością'".

Leon XIV podczas wizyty we francuskim Metz poświęcił wiele uwagi pochodzącemu z tego miasta premierowi Francji Robertowi Schumanowi, jednemu z ojców założycieli Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO.

- Idąc za jego przykładem, naszą wspólną odpowiedzialnością, jako kobiet i mężczyzn wiary, jest nieść świadectwo, że ponad wszystkimi granicami zawsze można spotkać drugiego człowieka, wykuć przyjaźń i poszukiwać pokoju - powiedział Leon XIV o Schumanie, dodając, że francuski mąż stanu "potrafił przekształcić dawne linie podziału w mosty nadziei dla całej Europy".

Według "Le Figaro" słowa te świadczą, że Leon XIV inaczej niż Franciszek "rozumie wagę Europy". Widoczne ma to być także w słowach papieża o wojnie w Ukrainie. Leon XIV również wypowiada się w tej kwestii ostrożnie, ale nie zdecydował się jak Franciszek obarczać częścią odpowiedzialności za wybuch konfliktu NATO.

Żaden z 26 liderów UE nie pojawił się na spotkaniu z papieżem

Dziennik wskazał jednak, że o ile Leon XIV zdaje się wsłuchiwać w głos Europy, tak we Francji nie mógł liczyć na wzajemność. Na spotkaniu z papieżem zorganizowanym w Metz, którego gospodarzem był Emmanuel Macron, nie stawił się żaden z 26 liderów europejskich państw, którzy zostali zaproszeni na imprezę.

Oficjalnie powodem ma być zbyt późne rozesłanie zaproszeń - te miały dotrzeć do europejskich polityków tydzień przed spotkaniem w Metz. "Le Figaro" wskazuje jednak drugą przyczynę. Jest nią stopniowa utrata znaczenia na arenie międzynarodowej Emmanuela Macrona, którego najpóźniej w maju ma zastąpić nowy prezydent.

Źródło: "Le Figaro"



