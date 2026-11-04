W skrócie Papież Leon XIV przypomniał, że pokój można budować wyłącznie na sprawiedliwości, poszanowaniu prawa i dialogu, a nie na stosowaniu przemocy.

Podczas środowej audiencji w Watykanie papież nawiązał do 70. rocznicy uwolnienia z więzienia kardynałów Stefana Wyszyńskiego oraz Józsefa Mindszentyego.

W audiencji generalnej wzięły udział liczne grupy pielgrzymów z Polski oraz Polacy mieszkający za granicą, m.in. z Chicago, Warszawy, Chełma Śląskiego i Uniejowa.

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Podczas audiencji generalnej w środę Leon XIV skierował pozdrowienia do wiernych z Polski. Szczególne miejsce w jego wystąpieniu zajęła rocznica uwolnienia dwóch hierarchów Kościoła katolickiego - prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego oraz prymasa Węgier kard. Józsefa Mindszentyego.

- 70 lat temu zostali zwolnieni z więzienia bohaterscy Prymasi Polski i Węgier, Kardynałowie Stefan Wyszyński i József Mindszenty - powiedział papież.

Leon XIV nawiązał przy tym do encykliki Piusa XII "Laetamur admodum", opublikowanej w związku z uwolnieniem obu duchownych. Przypomniał przesłanie swojego poprzednika i wskazał, jakie wartości powinny stanowić podstawę trwałego pokoju.

- Pokój buduje się na sprawiedliwości, poszanowaniu prawa i dialogu, a nie na przemocy - podkreślił Ojciec Święty.

Na zakończenie pozdrowienia papież udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.

Watykan. Polscy pielgrzymi uczestniczyli w audiencji generalnej

W środowej audiencji wzięły udział grupy pielgrzymów z Polski oraz Polacy mieszkający za granicą. Wśród obecnych znaleźli się wierni z parafii św. Gertrudy we Franklin Park w archidiecezji Chicago w Stanach Zjednoczonych, a także z parafii św. Michała Archanioła w Warszawie.

Do Rzymu przybyli również członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Rodzin w Chełmie Śląskim, a także uczestnicy Marszu św. Bogumiła z Uniejowa, należącego do diecezji włocławskiej.

W audiencji uczestniczyli ponadto członkowie Krakowskiego Bractwa Kurkowego. Ich wizyta w Rzymie była związana z nawiedzeniem relikwii św. Jana Pawła II, który jest honorowym bratem ich wspólnoty. Wśród zgromadzonych znaleźli się także pielgrzymi indywidualni z Polski i innych krajów.



