W skrócie Leon XIV uchylił decyzję Franciszka o obniżce wynagrodzeń dla kardynałów i pracowników Kurii Rzymskiej podjętą po wybuchu pandemii COVID-19.

Decyzja ta została ogłoszona w poniedziałek w dokumencie Motu proprio i przywraca pensje kardynałów do poziomu sprzed pandemii.

Papież Leon XIV w dniu swoich 71. urodzin odwiedził Bibliotekę Apostolską w Watykanie i otworzył tam wystawę.

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Postanowienie Leona XIV ogłoszone zostało w wydanym w poniedziałek dokumencie Motu proprio. Napisano w nim, że choć decyzja Franciszka była niezbędna "również po to, by stawić czoło wyjątkowemu wyzwaniu pandemii", "środki dotyczące ograniczenia wynagrodzeń" zostaną odwołane.

Papież wskazał też, że Stolica Apostolska ma pewność, że jej instytucje są w stanie zagwarantować stabilność ekonomiczną pomimo powrotu do poprzednich pensji swoich przedstawicieli.

Leon XIV anulował decyzję Franciszka. Chodzi o pensje kardynałów

Zanim papież Franciszek zdecydował się na obniżkę wynagrodzeń kardynałów, wynosiły one około 5 tys. euro 23 marca 2021 roku. W dokumencie Un futuro sostenibile zawarto postanowienie o ich zredukowaniu.

W myśl postanowienia wynagrodzenia kardynałów spadły o 10 proc., dykasterii i sekretarzy o 8 proc., a pracowników świeckich i duchownych o 3 proc. Zrezygnowano też z przysługujących co dwa lata podwyżek.

Krok podjęty przez poprzednika Leona XIV nie miał precedensu we współczesnej historii Kościoła.

Urodziny Leona XIV. Papież odwiedził Bibliotekę Apostolską

W poniedziałek papież Leon XIV świętował 71. urodziny. Tego samego dnia głowa Kościoła odwiedziła Bibliotekę Apostolską w Watykanie, otwierając jedną z tamtejszych wystaw.

Papież podkreślał, jak ważna jest misja instytucji. Stwierdził, że służy ona "rozwojowi i upowszechnianiu kultury, dla dobra Kościoła i całej ludzkości".

- Zamierzam kontynuować drogę wytyczoną przez moich poprzedników, którzy na przestrzeni wieków dawali dowód troski Stolicy Apostolskiej o instytucje, którym powierzono zadanie zachowania i promowania jej pamięci kulturowej i administracyjnej - mówił.

Źródło: Vatican News



