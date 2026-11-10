W skrócie Ranny funkcjonariusz przeszedł skomplikowaną, 10-godzinną operację, w trakcie której lekarze zaopatrzyli uszkodzone płuco oraz zajęli się obrażeniami przedramienia.

Zdaniem lekarza Macieja Wróblewskiego powrót funkcjonariusza do sprawności może potrwać kilka lat, a proces leczenia będzie wymagał kolejnych zabiegów rekonstrukcyjnych.

Hospitalizowani po ataku w Krakowie policjanci pozostają w kontakcie telefonicznym, jednak lekarze ograniczają im dostęp do pełnych informacji o zdarzeniu.

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Stan zdrowia policjanta, rannego podczas ataku w Krakowie, jest stabilny. Leczenie funkcjonariusza wymagało jednak skomplikowanej, około 10-godzinnej operacji.

Jak relacjonował lekarz Maciej Wróblewski - prowadzący zabieg - pierwszym etapem było zaopatrzenie klatki piersiowej i uszkodzonego płuca. - Zajęli się tym torakochirurdzy ze szpitala im. Jana Pawła II, którzy przyjechali do placówki w ramach koleżeńskiej pomocy - przekazał medyk.

Po około trzech godzinach do pracy przystąpił zespół ortopedyczny. Lekarze zajęli się raną postrzałową przedramienia. Jak wyjaśnił Wróblewski, pocisk wystrzelony z broni wojskowej spowodował rozległe zniszczenia, w tym znaczne ubytki tkanek miękkich i kości.

- Nie doszło do uszkodzeń naczyń i nerwów. Natomiast, ponieważ pocisk pokonał dużą drogę poprzez całe przedramię, dokonał sporo zniszczeń, łącznie z dużymi ubytkami tkanki kostnej jednej z kości przedramienia - relacjonował lekarz przeprowadzający operację.

Co dalej z rannym policjantem? Lekarze o przeniesieniu do innego szpitala

Podczas zabiegu udało się zespolić jedną z kości i naprawić uszkodzone ścięgna. To jednak dopiero początek leczenia.

- Konieczne będą kolejne operacje, przede wszystkim rekonstrukcja ubytków kostnych - powiedział lekarz Maciej Wróblewski

W dalszym etapie w leczenie ma zostać zaangażowany również szpital wojskowy. Jego specjaliści zajmują się uzupełnianiem tego rodzaju ubytków za pomocą przeszczepów kostnych. Jak przekazał lekarz, planowane jest przeniesienie tam funkcjonariusza, aby kontynuować leczenie uszkodzonej kończyny górnej.

Informację o specjalistycznym leczeniu w wojskowym szpitalu potwierdził też w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Poszkodowany w krakowskim zamachu starszy posterunkowy Artur Morański trafił dziś do 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, gdzie będzie przechodził dalszy proces leczenia. Na jutro zaplanowano kolejny zabieg. Bardzo dziękuję całemu zespołowi medycznemu za wsparcie udzielonemu bohaterskiemu funkcjonariuszowi" - napisał szef MON na X.

Lekarze ostrożni w prognozach. Powrót do sprawności może potrwać lata

Przed rannym policjantem długotrwałe leczenie. Lek. Wróblewski podkreślił, że mimo oczyszczenia ran nadal istnieje ryzyko infekcji, która mogłaby doprowadzić do kolejnych powikłań. Najbliższe miesiące będą związane z gojeniem i rekonstrukcją uszkodzonych tkanek oraz kości. Później funkcjonariusza czeka wielomiesięczna rehabilitacja.

- To są miesiące, naprawdę długie do gojenia, a potem znacznie dłuższa rehabilitacja. Parę lat nawet może zająć powrót do sprawności - zaznaczył lekarz.

Na tym etapie trudno jednoznacznie przewidzieć, jakie będą długofalowe skutki odniesionych obrażeń. Choć "uraz klatki piersiowej był bardzo poważny i wiązał się z koniecznością usunięcia części płuca", większym wyzwaniem może okazać się przywrócenie sprawności przedramienia.

- Sprawności ręki w stu procentach nie przewiduję. To przy korzystnym przebiegu może wrócić do prawie pełnej, ale naprawdę zbyt wiele wydarzeń czy komplikacji może tu jeszcze nastąpić - powiedział medyk.

Kraków. Policjanci chcieli wiedzieć, co dzieje się z rannym kolegą

Jak przekazał dr Hymczak, obaj funkcjonariusze od początku interesowali się stanem zdrowia swojego partnera. Policjant przebywający w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie został wybudzony wcześniej i już wtedy dopytywał o kolegę hospitalizowanego w Szpitalu Narutowicza.

- W związku z tym, że w środowisku znamy się bardzo dobrze, w niedzielę o siódmej rano odebrałem telefon ze szpitala Jana Pawła i osobiście rozmawiałem z funkcjonariuszem. W tym czasie policjant, który jest u nas, był jeszcze w śpiączce - relacjonował lekarz.

Kiedy drugi z funkcjonariuszy odzyskał przytomność, również od razu zapytał o swojego partnera. Personel medyczny umożliwił policjantom rozmowę telefoniczną.

- Myślę, że to też na nich dobrze wpłynęło, że wiedzą, że są w stanie, który pozwala im na ten kontakt - zaznaczył przedstawiciel szpitala.

Lekarze nie przekazują jednak na razie rannemu funkcjonariuszowi wszystkich informacji dotyczących ataku. Chcą stopniowo informować go o wydarzeniach, aby nie stanowiły dla niego dodatkowego obciążenia.

- Nie dopuszczamy go do pełnej informacji, ponieważ mogłoby to dla niego trochę być przytłaczające, więc staramy się tak delikatnie dawkować - wyjaśnił dr Hymczak.



