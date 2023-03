Leila Borrington skazana na 15 lat. Zamiast pomóc pasierbowi, nagrywała go

Świat

Brytyjski sąd zdecydował, że Leila Borrington spędzi 15 lat w więzieniu za nieumyślne spowodowanie śmierci. Kobieta zamiast wezwać pomoc do trzyletniego pasierba, który - według jej słów - spadł z krzesła, zaczęła nagrywać zdarzenie. Wysłała także wiadomość do ojca chłopca: "Dlaczego to mi się przytrafia?". Dziecko zmarło trzy dni później.

Trzyletni Harvey Borrington i 23-letnia Leila Borrington