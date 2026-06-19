W skrócie Amerykański samolot prezydencki Air Force One kończy swoją służbę po ponad 30 latach i zostaje wycofany z użytku.

Według doniesień samolot przekazany Donaldowi Trumpowi przez Katar ma zastąpić dotychczasowego Air Force One, co wywołuje wątpliwości etyczne i obawy o bezpieczeństwo.

Samoloty Air Force One są wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, gabinet prezydenta oraz możliwość tankowania w powietrzu.

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Jeden z dwóch samolotów Air Force One, które służą prezydentom Stanów Zjednoczonych po ponad 30 latach służby zostanie wycofany z użytku. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy taki sam los czeka również drugą maszynę.

"Dobra robota dobry i wierny sługo. 'Ostatnia droga'" - napisał na platformie X dyrektor komunikacji Donald Trumpa Steven Cheung, dołączając zdjęcie charakterystycznego prezydenckiego samolotu przed lotem z Paryża, gdzie Donald Trump przebywał na szczycie G7.

Maszynę "pożegnała" również szefowa ds. protokołu USA Monica Crowley. "Miałam zaszczyt znaleźć się na pokładzie Air Force One ubiegłej nocy, podczas jego ostatniego lotu. Przez niemal 40 lat przewoził on każdego prezydenta, począwszy od George'a H.W. Bush'a. Może nie był to najnowocześniejszy samolot, ale był przytulny. A każdy lot z prezydentem Trumpem był niesamowicie wyjątkowy. Żegnaj i dziękuję" - napisała.

Air Force One przechodzi na emeryturę. Zastąpi go samolot z Kataru?

Według amerykańskich mediów Air Force One zostanie zastąpiony przez nowy samolot Boeing 747, który Donald Trump otrzymał od władz Kataru. Prezydent USA ma odbyć pierwszy lot nową maszyną w przyszłym miesiącu. Republikanin uda się do Mount Rushmore z okazji 250. rocznicy powstania USA - poinformowała stacja NBC News.

Samolot podarowany przez Katar przeszedł już wszystkie testy. Niedługo będzie przemalowany w barwy Stanów Zjednoczonych.

Wykorzystanie katarskiego samolotu budzi jednak kontrowersje. Maszyna jest warta setki milionów dolarów. Niektórzy zwracają uwagę, że przyjmowanie przez prezydenta tak drogich prezentów jest wątpliwe zarówno etycznie, jak i prawnie. Inni wskazują na wątpliwości co do kwestii bezpieczeństwa.

Air Force One. Legendarny samolot prezydentów USA

Air Force One to kryptonim, który nadawany jest każdemu samolotowi amerykańskich sił powietrznych, na pokładzie którego znajduje się urzędujący prezydent USA.

Dwie maszyny, które mogą pełnić funkcję samolotów Air Force One weszły do służby w 1990 roku. Na ich pokładzie znajdują się m.in. gabinet prezydenta, kuchnie, apteka czy sala operacyjna. Samoloty Air Force One posiadają również zaawansowany sprzęt komunikacyjny, tak by mogły one pełnić funkcję latającego Białego Domu.

Posiadają również systemy bezpieczeństwa utrudniające wykrycie przez radary, czy przeciwdziałające rakietom ziemia-powietrze i powietrze-powietrze. Co istotne, Air Force One może być tankowany w powietrzu.

Źródło: NBC News





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