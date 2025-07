Program ten był emitowany nieprzerwanie na antenie CBS od 1993 roku . Colbert to drugi prowadzący "The Late Show", przejął audycję od Davida Lettermana w 2015 roku.

Tłumacząc decyzję o wycofaniu "The Late Show" z ramówki stacja CBS poinformowała o "powodach finansowych" . Co ciekawe, komunikat został wystosowany trzy dni po tym, jak Colbert otwarcie skrytykował dogadanie się Paramount z Trumpem w innej sprawie .

Colbert nazwał sytuację "wręczeniem olbrzymiej łapówki" Trumpowi. - Mogę odpowiadać za stratę finansową w wysokości 24 milionów dolarów, ale gdzie Paramount zgubił pozostałe 16 milionów ot tak? - pytał retorycznie komik, odnosząc się w ten sposób do doniesień "The New York Post", którego źródła mówiły o przynoszeniu strat przez "The Late Show" w wysokości 40 milionów dolarów rok do roku.