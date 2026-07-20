Legendarna szachistka nowym prezydentem Węgier? "Ogromny honor"

W skrócie Peter Magyar wysunął propozycję, by Judit Polgar objęła stanowisko prezydenta Węgier.

Magyar uzasadnił kandydaturę Polgar jej zasługami i uznaniem zarówno na Węgrzech, jak i na świecie.

Zmiany w konstytucji umożliwiły potencjalny wybór Polgar po wcześniejszym zakończeniu kadencji dotychczasowego prezydenta.

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"Nasz kraj potrzebuje jedności, pokoju oraz prezydenta, z którego każdy Węgier może być dumny. Urząd prezydenta nie jest karierą ani zwykłą pracą, lecz najwyższą formą służby. Zadaniem prezydenta jest służba i reprezentowanie całego narodu" - napisał premier Peter Magyar we wpisie na portalu X.

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Węgierski polityk poinformował następnie, że na to stanowisko "szanowanej osobistości węgierskiego życia publicznego" zarekomendował kandydaturę Judit Polgar. "Dlatego jutro (w poniedziałek - red.) się z nią spotkam i zapytam, czy jest gotowa służyć naszemu krajowi w tej roli do czasu uchwalenia nowej konstytucji" - dodał.

Węgry. Peter Magyar rekomenduje kandydaturę Judit Polgar na stanowisko prezydenta

"Od dziesięcioleci nazwisko Judit Polgar jest synonimem talentu i wytrwałości. Jako najbardziej utytułowana szachistka w historii przez 26 lat nieprzerwanie zajmowała pierwsze miejsce w światowym rankingu kobiet, a jednocześnie znalazła się w pierwszej dziesiątce ogólnego rankingu światowego" - wskazał.

Magyar przypomniał następnie osiągnięcia Polgar - arcymistrzyni szachowej powszechnie uznawanej za najlepszą szachistkę w historii, wielokrotnej medalistki międzynarodowych olimpiad, odznaczonej węgierskim Orderem św. Stefana.

"Dotychczasowa kariera Judit Polgar zawsze opierała się na osiągnięciach. Uznanie, jakim się cieszy, nie wynika z przynależności politycznej ani z kontaktów, lecz z jej wyjątkowego talentu, pracowitości, niezrównanej wytrwałości i uczciwości. Jest Węgierką, której osiągnięcia budzą szacunek i podziw zarówno w ojczyźnie, jak i na całym świecie" - podkreślił.

Polityk zaznaczył, że jeżeli Polgar zaakceptuje jego propozycje, będzie to dla niego "ogromny honor".

Judit Polgar prezydentem Węgier? Zmieniono konstytucję

Potencjalna nominacja arcymistrzyni szachowej na stanowisko prezydenta jest możliwa, dzięki podpisanej przez poprzednią głowę państwa poprawce do węgierskiej konstytucji.

"Prezydent Węgier Tamas Sulyok podpisał poprawkę do konstytucji przyjętą przez rządzącą partię Tisza premiera Petera Magyara, która kończy jego kadencję jako głowy państwa" - poinformowano w sobotę.

"Usunięcie urzędników publicznych, co stanowi jawne naruszenie zasad państwa prawa i niezależności instytucji, oraz bezprecedensowe ograniczenie prawa wyborczego tworzy negatywny precedens, który zadaje głęboką ranę demokracji" - podkreślił w oświadczeniu sam prezydent.

Premier Magyar podkreślał z kolei, że Węgry potrzebują bezpartyjnego prezydenta, a Sulyok, związany ze środowiskiem Viktora Orbana, nie spełnia tego kryterium. Obowiązki prezydenta tymczasowo przejęła przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthoffer. Kadencja Sulyoka miała pierwotnie trwać do marca 2029 r.





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