- Jednym z najbardziej niedocenianych talentów w życiu jest wiedzieć, kiedy należy przejść do następnego rozdziału życia . Dlatego stoję dzisiaj przed Państwem, aby powiedzieć, że to będzie moja ostatnia kadencja jako republikańskiego przywódcy Senatu - przekazała 82-latek.

Mitch McConnell rezygnuje. Kim jest legenda republikanów?

Polityk ocenił, że nadszedł czas na nowe pokolenie przywódców. Po wygłoszeniu przemówienia politycy z obu stron politycznego sporu podeszli do niego, aby wyrazić podziękowania za lata spędzone na Kapitolu.

Mitch McConnell w swoim dorobku zastosowanie bezprecedensowej taktyki w celu zabetonowania składu Sądu Najwyższego z większością 6:3 na korzyść konserwatystów. Dzięki temu republikanie położyli kres krajowemu prawu do aborcji (podważenie wyroku Roe vs. Wade), a także rozszerzyli prawo w dostępie do broni.