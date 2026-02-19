"Ledwo powstrzymywałem śmiech". Izraelski minister reaguje na słowa Rosjanina

Alicja Krause

Alicja Krause

- Ledwo potrzymałem śmiech - powiedział szef izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gideon Sa'ar, komentując wypowiedź stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ. Wasilij Nebenzia podczas swojego przemówienia mówił o prawie międzynarodowym, a także okupacji Strefy Gazy przez Izrael.

Dwóch mężczyzn w garniturach siedzi przy stole w sali konferencyjnej, jeden z nich trzyma zdjęcia dokumentujące zniszczenia i dym na tle terenu, obok drugi mężczyzna w okularach patrzy przed siebie.
Rosjanin uderzył w Izrael. Jest reakcja z Kremla. "Ledwo powstrzymałem śmiech"JOHN LAMPARSKI / NURPHOTO / CHARLY TRIBALLEAU AFP

W skrócie

  • Gideon Sa'ar skomentował wypowiedź Wasilija Nebenzia podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, wyrażając rozbawienie.
  • Wasilij Nebenzia poruszył temat prawa międzynarodowego oraz okupacji i aneksji terytoriów przez Izrael.
  • Wzrosło napięcie na Bliskim Wschodzie, a Izrael przekazał USA informacje o gotowości do działania w odpowiedzi na możliwe działania Iranu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Słowa izraelskiego dyplomaty padły na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, dotyczącym sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wówczas Gideon Sa'ar miał oświadczyć, że ledwo udało mu się powstrzymać śmiech, kiedy usłyszał wypowiedź rosyjskiego dyplomaty Wasilija Nebenzia.

Stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy ONZ podczas swojego przemówienia mówił o prawie międzynarodowym, a także okupacji Strefy Gazy i aneksji terytoriów przez Izrael. Podkreślał także konieczność pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Rosjanin uderzył w Izrael. Jego słowa wywołały rozbawienie

Rozbawienie izraelskiego polityka wynika prawdopodobnie z faktu, że Rosja sama prowadzi wojnę. Jak informuje Unian, jeszcze w styczniu stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy ONZ mówił o dalszych losach konfliktu w Ukrainie i oświadczył, że "Rosja będzie dalej rozwiązywać problemy metodą militarną, dopóki Zełenski nie odzyska rozumu i nie zgodzi się na realistyczne warunki negocjacji".

Rosyjski dyplomata zadeklarował także, że warunki negocjacji z Kijowem "będą się pogarszać z każdym dniem". - Każdy podły atak na cywilów Federacji Rosyjskiej będzie poddany surowej reakcji - oświadczył dodatkowo.

Jak przypomina Unian, o warunkach zakończenia wojny w Ukrainie mówił jakiś czas temu tamtejszy minister Dmytro Kułeba, który ocenił, że jego zdaniem nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia z Rosjanami do końca zimy.

Zobacz również:

Binjamin Netanjahu stwierdził, że Donald Trump może stworzyć warunki umożliwiające osiągnięcie porozumienia z Iranem
Świat

Niespodziewany obrót spraw w sprawie Iranu? Netanjahu wydał oświadczenie

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    - Rosja jest przekonana, że jest w stanie osiągnąć swoje cele militarnie. Ukraina jest przekonana, że potrafi się utrzymać - zadeklarował polityk, podkreślając także rolę partnerstwa między Europą a jego krajem.

    Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Izrael deklaruje gotowość

    Komentarz strony izraelskiej po przemówieniu rosyjskiego dyplomaty padło w czasie, kiedy wzrasta napięcie na Bliskim Wschodzie. Doniesienia medialne wskazują, że Jerozolima niedawno poinformowała Waszyngton o gotowości do ataku. - Powiedzieliśmy Amerykanom, że uderzymy sami, jeśli Iran przekroczy czerwoną linię, którą wyznaczyliśmy w przypadku rakiet balistycznych - przekazało gazecie "The Jerusalem Post" anonimowe źródło.

    "Izrael uważa irański program rakietowy za egzystencjalne zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa" - ocenił Unian, przypominając, że Stany Zjednoczone skoncentrowało swoje siły wokół Iranu. Na miejscu rozlokowane zostały ogromne siły powietrzne i morskie.

    W czwartek media obiegła informacja sugerująca, że USA byłyby w stanie zaatakować na Bliskim Wschodzie już w sobotę, lecz zapewne ewentualne ataki nie zostaną przeprowadzone w ten weekend - przekazały źródła, zaznajomione z przebiegiem rozmów na ten temat.

    Stacja CBS News, która poinformowała o sprawie, powołując się na swoje źródła zadeklarowała jednak, że zapewne ewentualne ataki nie zostaną przeprowadzone w ten weekend.

    Źródła: UNIAN, CBS News

    Zobacz również:

    Premier Donald Tusk
    Polska

    Tusk do Polaków: Opuśćcie natychmiast Iran, ewakuacja nie będzie możliwa

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Rzecznik rządu o bezrobociu: Zwiększone inwestycje to więcej miejsc pracyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze