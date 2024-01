Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała w sobotę o tymczasowym uziemieniu niektórych samolotów Boeing 737 Max 9. To reakcja na niezwykle niebezpieczne zdarzenie, do którego doszło w piątek. Wówczas całkowicie nowy samolot linii Alaska Airlines został zmuszony do awaryjnego lądowania w związku z utratą części kadłuba. Choć nagrania opublikowane w sieci przerażają, okazuje się, że w wyniku wypadku nie było ofiar.