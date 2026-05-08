W skrócie Kobieta z Alicante została poddana izolacji w szpitalu z powodu objawów sugerujących zakażenie hantawirusem po locie z pasażerem wycieczkowca MV Hondius.

Władze Walencji próbują ustalić, kto mógł mieć kontakt z potencjalnie zakażoną osobą w ostatnich dniach.

Na statku MV Hondius wykryto hantawirusa Andes, potwierdzono zgon trzech pasażerów, a według WHO podejrzewa się w sumie osiem zakażeń.

O możliwym zakażeniu hantawirusem mieszkanki Alicante poinformował w piątek w rozmowie z dziennikarzami sekretarz stanu ds. zdrowia Javier Padilla. Jak wyjaśnił, mogło do niego dojść podczas lotu samolotem.

Kobieta siedziała dwa rzędy za pasażerem MV Hondius, który zmarł później w RPA. Kontakt między nią a zakażonym miał być "krótki", a sama Hiszpanka była na pokładzie "tylko przez krótki czas".

Hantawirus w Alicante? Pacjentka poddana izolacji

Objawy, jakie odnotowano u pacjentki to kaszel oraz "ogólne złe samopoczucie". Lekarze zadecydowali o umieszczeniu jej w szpitalu w Alicante, gdzie poddana została odosobnieniu.

Javier Padilla poinformował, że władze Walencji próbują zidentyfikować osoby, które w ciągu ostatnich kilku dni mogły mieć kontakt z potencjalnie zakażoną.

Alicante to popularny wśród turystów region Hiszpanii znajdujący się na południowym wschodzie kraju. Stanowi część Walencji. Jej główne - miasto Alicante - liczy prawie 330 tys. mieszkańców.

Trwają poszukiwania pasażerów MV Hondius

W czwartek państwa na całym świecie rozpoczęły intensywne poszukiwania osób, które opuściły wycieczkowiec MV Hondius, zanim utknął on u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka - opisuje Reuters, wskazując, że gra toczy się o zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Na statku wykryto gatunek hantawirusa Andes, który w rzadkich przypadkach przenosi się z człowieka na człowieka - informowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Gatunek ten występuje w Ameryce Południowej.

Troje zakażonych pasażerów zmarło - holenderskie małżeństwo i obywatel Niemiec. WHO podejrzewa, że wirusem zaraziło się w sumie osiem osób.

Zakażenia hantawirusem podczas feralnego rejsu. Trwa analiza przyczyn

Luksusowy holenderski wycieczkowiec wypłynął z Ushuai na Ziemi Ognistej 1 kwietnia ze 150 osobami na pokładzie. Obecnie służby poszukują możliwych źródeł zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu - podaje resort zdrowia Argentyny.

Przebadane zostać mają m.in. tamtejsze gryzonie. Hantawirusy przenoszone są zazwyczaj przez kontakt z odchodami, moczem bądź śliną gryzoni. Są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, powodując ciężkie choroby układu oddechowego.

Wstępna hipoteza wskazuje bowiem, że jeden z pasażerów zaraził się hantawirusem przed wejściem na pokład, a ostatecznie zakaził innych podróżnych. Okres inkubacji wirusa wynosi od tygodnia do sześciu.

Źródło: Reuters

