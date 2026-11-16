Liderka francuskiej skrajnej prawicy i kandydatka na prezydenta Francji Marine Le Pen stwierdziła, że niesłusznie sprzeciwiała się małżeństwom osób tej samej płci na wcześniejszym etapie swojej kariery. - Najwyraźniej zmieniłam zdanie - przyznała.

- W polityce można się zmieniać, nie ma się czego wstydzić, trzeba tylko wytłumaczyć, dlaczego zmieniło się zdanie - powiedziała w wywiadzie wyemitowanym w niedzielę przez stację LCP.

Marine Le Pen początkowo sprzeciwiała się małżeństwom osób tej samej płci, które zalegalizowano we Francji w 2013 r. Jednak w czasie swojej kampanii prezydenckiej w 2022 r. stwierdziła, że nie zamierza zmieniać zapisów ustawy.

W trakcie wywiadu Le Pen przyznała, że gdy przepisy zostały uchwalone, obawiała się, że legalizacja małżeństw osób tej samej płci doprowadzi do "powszechnego korzystania z macierzyństwa zastępczego", które nie jest we Francji legalne i któremu ona sama nadal się sprzeciwia.

- Jak dotąd małżeństwo dla wszystkich nie umożliwiło dostępu do macierzyństwa zastępczego - podkreśliła.

Wybory we Francji. Le Pen "łagodzi stanowisko"

"Le Pen ma w zwyczaju łagodzenie lub wycofywanie się z kontrowersyjnych stanowisk, aby poszerzyć grono zwolenników i wprowadzić swoją populistyczną partię do głównego nurtu politycznego" - ocenia w swojej publikacji Politico.

Jak wskazano, po porażce z Emmanuelem Macronem w 2017 r. Le Pen porzuciła apele o wyjście Francji z Unii Europejskiej. Mimo to, jej krytycy nadal twierdzą, że plany Zjednoczenia Narodowego wobec Brukseli mogłyby doprowadzić do chaosu w samej UE lub do jej rozpadu.

Francja. Le Pen wycofuje się ze swojego postulatu

Zapytana w wywiadzie o inne kwestie, których żałuje, Le Pen wspomniała o swoim wcześniejszym sprzeciwie wobec posiadania podwójnego obywatelstwa. Podczas wyborów parlamentarnych w 2024 r. jej partia wywołała kontrowersje propozycją zakazu zajmowania niektórych stanowisk rządowych przez osoby legitymujące się więcej niż jednym paszportem.

- Przez długi czas proponowałam zakaz podwójnego obywatelstwa. Myślę, że popełniłam błąd - powiedziała. - Sprawiłam, że osoby z podwójnym obywatelstwem odniosły wrażenie, że mam jakieś podejrzenia co do ich miłości lub lojalności wobec Francji. Zmieniłam zdanie w tej sprawie i uważam, że postąpiłam słusznie - dodała.

Francja. Marine Le Pen prowadzi w sondażach

Mimo rewizji niektórych stanowisk, Le Pen broniła długoletniej polityki jej partii, która opiera się na "priorytecie narodowym".

Odnosząc się do kryzysu mieszkaniowego, argumentowała, że obywatele francuscy powinni mieć priorytetowy dostęp do mieszkań socjalnych i studenckich. Poparła również utrzymanie zasiłków mieszkaniowych, proponując jednocześnie ograniczenia uprawnień dla obcokrajowców, w tym wymóg pięcioletniego zatrudnienia na pełen etat we Francji.

Kandydatka skrajnej prawicy prowadzi obecnie w sondażach, uzyskując ponad 30-procentowe poparcie. Wybory prezydenckie we Francji odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2027 roku.



