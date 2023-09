Koszt polityczny większy niż sam dług

Zalegająca pożyczka była dla Le Pen dużym ciężarem politycznym. Liderka Zjednoczenia Narodowego jest często oskarżana o bliskie kontakty z Kremlem , co, według oponentów, mają potwierdzać działania Le Pen i jej partii.

Zjednoczenie Narodowe m.in. sprzeciwiało się francuskiej pomocy dla Ukrainy po inwazji Rosji , a gdy francuski parlament zatwierdził wnioski Finlandii i Szwecji o przystąpienie do NATO , jego deputowani wstrzymali się od głosu.

Emmanuel Macron , urzędujący prezydent Francji i rywal Le Pen w czasie dwóch ostatnich wyborów, posunął się nawet do stwierdzenia, że polityk, rozmawiając z Rosją, "rozmawia ze swoim bankierem" .

330 tys. euro dla Unii Europejskiej

Korzystając z zastrzyku gotówki Le Pen spłaciła również swój osobisty dług wobec Unii Europejskiej . Przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego miała do zapłacenia 330 tys. euro.

Była to kara nałożona przez Parlament Europejski w związku z oszustwem finansowym, którego miała się dopuścić jako europosłanka .

Prawnik liderki Frontu Narodowego przekazał w komunikacie, że zapłata nie oznacza przyznania się do winy . Le Pen stoi przy stanowisku, że oskarżenie było błędne, a karę zapłaciła, by uniknąć "przymusowego ściągnięcia długu" .

Z czystą kartą Marine Le Pen może się teraz przygotowywać do startu w zaplanowanych na 2027 rok wyborach prezydenckich, w których najprawdopodobniej wystartuje. Byłoby to jej czwarte podejście do Pałacu Elizejskiego.