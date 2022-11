Łazik Perserverance na Marsie. Naukowcy potwierdzają: Krater był jeziorem

Oprac.: Marta Stępień Świat

Łazik Perserverance wylądował na Marsie w 2021 roku. Dane, które zebrał dowodzą, że marsjański krater Jezero był kiedyś jeziorem. Co więcej, znajdowała się w nim materia organiczna. Naukowcy wyjaśniają, co to oznacza.

Zdjęcie Dane z łazika Perseverance pozwoliły naukowcom dokonać odkrycia / MARK GARLICK/Science Photo Library RF / East News