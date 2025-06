Ławrow uderza w Polskę. "Skłonna do konfrontacji z Rosją i Białorusią"

- Widzimy skłonność Polski nie do konstruktywnego dialogu z naszymi krajami (Rosją i Białorusią - red.), ale do konfrontacji - twierdzi Siergiej Ławrow. Szef rosyjskiej dyplomacji odniósł się także do wyników wyborów prezydenckich i zwycięstwa Karola Nawrockiego.