Ławrow spotkał się z szefem niemieckiego MSZ. "Wyjął kartkę i przeczytał"

W skrócie Siergiej Ławrow i Johann Wadephul spotkali się podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, co było pierwszym takim wydarzeniem od rozpoczęcia inwazji w Ukrainie.

Do rozmowy - według strony rosyjskiej - doszło z inicjatywy strony niemieckiej. Trwała ona nieco ponad 20 minut.

Ławrow po rozmowie stwierdził, że podczas spotkania przedstawiono wyłącznie stanowisko oficjalne Niemiec i nie dowiedział się niczego nowego.

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Dwustronne spotkanie szefów dyplomacji obu krajów odbyło się przy okazji debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w sali spotkań delegacji rosyjskiej w budynku ONZ - informuje "Die Welt".

Według strony rosyjskiej do spotkania doszło z inicjatywy strony niemieckiej.

Ławrow rozmawiał z Wadephulem. Pierwsze takie spotkanie od czasu inwazji w Ukrainie

Spotkanie w Nowym Jorku - podkreśliła gazeta - odbyło się w kontekście nieustających starań o zakończenie wojny na Ukrainie.

Niemiecka agencja prasowa DPA podała, że spotkanie Wadephula z Ławrowem trwało nieco ponad 20 minut.

Wadephul wraz ze swoją delegacją przybył na miejsce spotkania w siedzibie ONZ około godz. 10.30 czasu lokalnego (godz. 16.30 w Polsce). Ławrow i jego współpracownicy oczekiwali już na niemieckiego ministra spraw zagranicznych.

Siergiej Ławrow i Johann Wadephul MICHAEL KAPPELER/dpa AFP

Ławrow o spotkaniu z szefem niemieckiego MSZ. "Wyjął kartkę i czytał"

Podczas konferencji prasowej Siergiej Ławrow relacjonował swoje spotkanie z Johannem Wadephulem. - Poprosiłem go, by przedstawił, z czym przyszedł. Wyjął kartkę i przeczytał tekst, który w pełni oddawał to, co Niemcy oficjalnie publicznie deklarują każdego dnia ustami swoich przywódców. Nie dowiedziałem się niczego nowego - ocenił.

Szef rosyjskiego MSZ stwierdził, że jego niemiecki odpowiednik poprzez swój "gest dobrej woli" miał nadzieję na uzyskanie "pewnych ustępstw na froncie ukraińskim" oraz osiągnięcie "porozumienia w sprawie regionu Morza Czarnego".

Ławrow powiedział też, że jego spotkanie z Wadephulem jest dowodem na to, że Rosja jest gotowa do dialogu. - Nigdy nie odmawiamy wysłuchania żadnego z kolegów, nawet tych, którzy oskarżają Rosję o wszystkie grzechy śmiertelne. Przykład prezydenta Rosji Władimira Putina to potwierdza. Zawsze jesteśmy gotowi słuchać - przekonywał.



