Ławrow pojechał na szczyt i zaskoczył. Padła oferta dla państw UE i NATO

Dawid Szczyrbowski

Rosja jest w stanie udzielić "gwarancji bezpieczeństwa" państwom Unii Europejskiej i NATO - zadeklarował Siergiej Ławrow. Szef rosyjskiej dyplomacji przekonywał ponadto, że Kreml ma pokojowe zamiary. Ławrow winę za obecny stan rzeczy zrzucił na przywódców UE, którzy działają "przeciwko Rosji".

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow Vyacheslav ProkofyevAFP

W skrócie

  • Siergiej Ławrow podczas konferencji w Mińsku zapewnił, że Rosja nie zamierza atakować państw NATO i UE.
  • Rosja przedstawiła propozycję "gwarancji bezpieczeństwa" dla regionu, zarzucając Unii Europejskiej odchodzenie od dialogu.
  • W kontekście bezpieczeństwa Ukrainy pojawiają się plany misji stabilizacyjnej z udziałem m.in. Wielkiej Brytanii.
W Mińsku trwa trzecia edycja Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Euroazjatyckiego. Jednym z gości szczytu na Białorusi jest szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Bliski współpracownik Władimira Putina tłumaczył zgromadzonym, że jego kraj ma pokojowe zamiary. - Rosja nigdy nie miała zamiaru atakować żadnego kraju, który jest obecnie członkiem NATO i Unii Europejskiej - zapewniał.

Na dowód tego Ławrow wystąpił z propozycją skierowaną do krajów członkowskich obu organizacji.

Białoruś. Siergiej Ławrow ma propozycję dla państw UE i NATO

- Jesteśmy gotowi umocnić tę (pokojową - red.) pozycję w przyszłych gwarancjach bezpieczeństwa dla tej części Eurazji - zaznaczył rosyjski minister spraw zagranicznych.

W przemówieniu Siergieja Ławrowa nie zabrakło gorzkich słów pod adresem przywódców UE. Jego zdaniem europejscy politycy "odchodzą od rozważania tych przyszłych gwarancji bezpieczeństwa".

Czynią tak z jednego powodu, bo "dążą do gwarancji bezpieczeństwa nie z udziałem Rosji, lecz przeciwko Rosji" - zauważył Ławrow.

    Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Wielka Brytania ma plan

    Hasło "gwarancji bezpieczeństwa" padało dotychczas głównie w kontekście Ukrainy, która w lutym 2022 roku stała się ofiarą pełnoskalowej agresji Rosji.

    Kijów chciałby, aby jednym z gwarantów suwerenności Ukrainy po zakończonej wojnie były Stany Zjednoczone. Zdaniem rządu w Londynie, ale również innych państw tzw. koalicji chętnych, kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa w regionie jest misja stabilizacyjna.

    - Europejscy żołnierze są w gotowości do rozmieszczenia na Ukrainie w ciągu kilku tygodni - przekazał przed kilkoma dniami minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey. Urzędnik dodał, że ma to nastąpić w przypadku, gdyby doszło do porozumienia pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Planowane spotkanie obu przywódców w Budapeszcie na razie zostało odwołane.

    Źródło: Ukrainska Prawda

