W skrócie Siergiej Ławrow podczas konferencji w Mińsku zapewnił, że Rosja nie zamierza atakować państw NATO i UE.

Rosja przedstawiła propozycję "gwarancji bezpieczeństwa" dla regionu, zarzucając Unii Europejskiej odchodzenie od dialogu.

W kontekście bezpieczeństwa Ukrainy pojawiają się plany misji stabilizacyjnej z udziałem m.in. Wielkiej Brytanii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W Mińsku trwa trzecia edycja Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Euroazjatyckiego. Jednym z gości szczytu na Białorusi jest szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Bliski współpracownik Władimira Putina tłumaczył zgromadzonym, że jego kraj ma pokojowe zamiary. - Rosja nigdy nie miała zamiaru atakować żadnego kraju, który jest obecnie członkiem NATO i Unii Europejskiej - zapewniał.

Na dowód tego Ławrow wystąpił z propozycją skierowaną do krajów członkowskich obu organizacji.

Białoruś. Siergiej Ławrow ma propozycję dla państw UE i NATO

- Jesteśmy gotowi umocnić tę (pokojową - red.) pozycję w przyszłych gwarancjach bezpieczeństwa dla tej części Eurazji - zaznaczył rosyjski minister spraw zagranicznych.

W przemówieniu Siergieja Ławrowa nie zabrakło gorzkich słów pod adresem przywódców UE. Jego zdaniem europejscy politycy "odchodzą od rozważania tych przyszłych gwarancji bezpieczeństwa".

Czynią tak z jednego powodu, bo "dążą do gwarancji bezpieczeństwa nie z udziałem Rosji, lecz przeciwko Rosji" - zauważył Ławrow.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Wielka Brytania ma plan

Hasło "gwarancji bezpieczeństwa" padało dotychczas głównie w kontekście Ukrainy, która w lutym 2022 roku stała się ofiarą pełnoskalowej agresji Rosji.

Kijów chciałby, aby jednym z gwarantów suwerenności Ukrainy po zakończonej wojnie były Stany Zjednoczone. Zdaniem rządu w Londynie, ale również innych państw tzw. koalicji chętnych, kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa w regionie jest misja stabilizacyjna.

- Europejscy żołnierze są w gotowości do rozmieszczenia na Ukrainie w ciągu kilku tygodni - przekazał przed kilkoma dniami minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey. Urzędnik dodał, że ma to nastąpić w przypadku, gdyby doszło do porozumienia pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Planowane spotkanie obu przywódców w Budapeszcie na razie zostało odwołane.

Źródło: Ukrainska Prawda

Śledczy chcą aresztu dla Ziobry. Politycy komentują Polsat News Polsat News