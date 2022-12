Ławrow o toaletach w Szwecji: To nieludzkie

Portal "Ukraińska Prawda" poinformował, że do zaskakującego dla Ławrowa "incydentu" miało dojść podczas zeszłorocznego szczytu Rady Ministrów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, który zorganizowano w Sztokholmie.

Ławrow: Powiedziano mi: "Mamy wszystko wspólne". Nie mogłem w to uwierzyć

- Przepraszam za szczegóły, tam (w Szwecji - red.) zapytałem w przerwie spotkania, gdzie jest toaleta. Pokazano mi drzwi z literami "WC". Zapytałem: "Czy to dla pań, czy dla dżentelmenów?". Powiedziano mi: "Mamy wszystko wspólne". Nie mogłem w to uwierzyć, ale tak było naprawdę. Nie masz pojęcia, jakie to nieludzkie, po prostu nieludzkie - powiedział Ławrow na forum Primakov Reading zorganizowanym w środę w Moskwie.

