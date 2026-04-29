W skrócie Siergiej Ławrow zaprezentował własną piosenkę do tekstu swojego wiersza, skomponowaną przez Aleksandra Marszała.

Tekst utworu porusza temat ważnych momentów w życiu, a Ławrow od lat publikuje swoje wiersze w czasopismach i zbiorach.

W 2015 roku w magazynie 'Russkij Pionier' pojawiły się jego trzy wiersze, a w 2022 roku recytował poemat Puszkina dotyczący powstania listopadowego.

- Drodzy przyjaciele, pragnę z całego serca wyrazić wdzięczność za uwagę poświęconą utworowi, który napisaliśmy wspólnie z Aleksandrem Marszałem - powiedział minister w przemówieniu do publiczności XXV ceremonii wręczenia nagrody Pieśń Roku, cytowany przez propagandową agencję TASS.

-Chcę podziękować Saszy (rosyjskie zdrobnienie imienia Aleksander - red.) za piękną muzykę, do której wkomponował moje wiersze - podsumował.

Tekst utworu opowiada o ważnych momentach w życiu człowieka, których "nikt nie odważy się odebrać".

Ławrow - jak twierdzi rosyjska agencja TASS - od najmłodszych lat pasjonował się poezją. Jego wiersze były publikowane w różnych czasopismach i zbiorach.

Minister spraw zagranicznych napisał między innymi hymn swojej macierzystej uczelni Moskiewskiego Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

O artystycznym hobby polityka zrobiło się głośno w 2015 roku. Wówczas Ławrow opublikował na łamach magazynu literackiego "Russkij Pionier" trzy wiersze, których tematyka związana była z zadumą nad losem Rosji.

Niezależna gazeta "The Moscow Times" ironizowała wówczas, że szef rosyjskiego MSZ "okazał się być jednak człowiekiem wrażliwym" ponieważ poematy te ukazały się tuż po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję.

Ławrow nie tylko pisze wiersze, ale też lubi je recytować. Zwłaszcza te o zabarwieniu nacjonalistycznym. W 2022 roku wyrecytował on poemat "Oszczercom Rosji" Aleksandra Puszkina, który odnosił się do brutalnego stłumienia powstania listopadowego.

"Nie jesteśmy kolonią amerykańską". Pełczyńska-Nałęcz ostro o przytyku Szłapki Polsat News Polsat News