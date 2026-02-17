Lawiny porwały narciarzy w Alpach. Wśród ofiar Polak
Trzy osoby zginęły, a cztery kolejne zostały ranne w wyniku zejścia dwóch lawin w Alpach Francuskich. Wśród ofiar śmiertelnych znajduje się Polak. Część rannych osób pozostaje w stanie krytycznym. To kolejne tragiczne skutki lawin, jakie w ostatnich dniach miały miejsce w tym regionie.
W skrócie
- Trzy osoby, w tym Polak, zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku dwóch lawin w Alpach Francuskich we wtorek.
- Lawina w Valloire w Sabaudii spowodowała śmierć jednej osoby, trzy osoby zostały ranne, a 130 mieszkańców ewakuowano.
- Druga lawina w okolicach La Grave porwała pięciu narciarzy, dwie osoby zginęły, jedna została ranna.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Pierwsza potężna lawina, mająca około 300 metrów szerokości, zeszła w południe w miejscowości Valloire w Sabaudii na południowym wschodzie kraju. Śnieg przysypał m.in. drogę.
Na miejsce zostały skierowane oddziały ratownictwa górskiego, a także strażacy, psy poszukiwawcze oraz specjaliści wojskowi. Akcja ratownicza trwała kilka godzina, zanim musiała zostać przerwana z uwagi na zagrożenie zejścia kolejnej lawiny.
W wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne. Dwie z nich trafiły do szpitala w stanie krytycznym. Lokalne media informują, że wszyscy poszkodowani to turyści będący obywatelami Francji.
W związku z utrzymującym się zagrożeniem lawinowym, podjęto decyzję o ewakuacji 130 mieszkańców Valloire, mieszkających w rejonie najbardziej zagrożonym.
Lawina w Alpach Francuskich. Nie żyje narciarz z Polski
Lawina zeszła również w okolicach miejscowości La Grave w Alpach Wysokich. Porwała ona grupę pięciu narciarzy, jeżdżących poza trasą.
W wyniku zejścia lawiny zginęły dwie osoby, a jedna - przewodnik - została ranna. Jednym z zabitych jest 39-letni Polak, a drugim 37-letni Brytyjczyk polskiego pochodzenia. Dwójka pozostałych narciarzy wyszła z sytuacji bez szwanku. Ranny został przetransportowany do szpitala w Grenoble.
To nie pierwsze lawiny w Alpach Francuskich w ostatnim czasie. W ubiegły piątek w miejscowości Val d'Isere w lawinie zginęło troje narciarzy.