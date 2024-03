Tysiące ludzi nie mogły wyjechać z miejscowości w Dolinie Aosty we Włoszech. Lawina zablokował wjazd do tunelu na drodze regionalnej, która jako jedyna pozwalała wydostać się z turystycznego regionu. Po wielogodzinnej akcji służb, tunel odblokowano na kilka godzin, by turyści mogli wrócić do domów.