Lawina wykoleiła pociąg w Alpach. Są ranni, trwa akcja ratunkowa
Masy śniegu spadły na tory w szwajcarskich Alpach. Lawina spowodowała wykolejenie się regionalnego pociągu nieopodal miejscowości Goppenstein. Wiadomo, że kilka osób zostało rannych. W składzie znajdowało się około 80 osób - podają szwajcarskie media.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 7 rano w szwajcarskim kantonie Valais - podają tamtejsze media. Wykoleił się pociąg kolei regionalnych, który wyruszył w trasę o godz. 6:12. Obecne w wagonach osoby wkrótce mają zostać ewakuowane.
Zeszła lawina, pociąg wypadł z szyn. Są ranni
"Pociąg wykoleił się z powodu lawiny, która zeszła w rejonie Stockgraben" - poinformowali przedstawiciele szwajcarskich kolei federalnych (SBB), cytowani przez serwis 20 Minuten.
Akcję ratunkową na miejscu prowadzi policja kantonalna w Valais. Służby nie są jeszcze w stanie potwierdzić liczby rannych, nie wiadomo również czy obrażenia podróżnych są poważne. W pociągu było około 80 osób - podaje serwis SRF.
Policja poinformowała w serwisie X, że ewakuowano już "około 30 osób z pociągu".
Linia między miejscowościami Goppenstein a Brig pozostanie zamknięta co najmniej do wtorku.
"Utrudnienia potrwają co najmniej do 17 lutego do godz. 5:30. Dotykają one linii RE1, spodziewane są odwołania kursów i opóźnienia" - informuje SBB, cytowany przez dziennik "Mirror".
Wcześniej również zeszła lawina. Nie zdążyli jej wysadzić
W ostatnich dniach w rejonie Goppenstein obowiązywał wysoki stopień zagrożenia lawinowego: czwarty w pięciostopniowej skali. Masy śniegu schodziły samiostnie w okolicy pod koniec ubiegłego tygodnia.
Tak było w czwartek, gdy tuz przed południem zeszła potężna lawina, która zasypała drogę łączącą miejscowości Ferden, Goppenstein i Steg. Wówczas nikt nie ucierpiał, ale biuro zarządzania drogami federalnymi (ASTRA) nazwało to "ekstremalnym zdarzeniem".
Przez kilka godzin droga była nieprzejezdna. Lawinę z czwartku początkowo planowano wywołać wybuchami, jednak zanim udało się to zorganizować, zeszła ona samoistnie.
W wielu częściach Szwajcarii intensywnie sypie śnieg. Tamtejsi synoptycy spodziewają się, że od niedzieli do wtorkowego wieczora w Alpach może spaść od pół do nawet metra świeżego śniegu. Szczególnie intensywnie pada w rejonie Valais i na północnych stokach Alp - tam miejscami suma opadów może przekroczyć metr
Źródło: 20 Minuten, Swissinfo, "Mirror", SRF
-----