Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 7 rano w szwajcarskim kantonie Valais - podają tamtejsze media. Wykoleił się pociąg kolei regionalnych, który wyruszył w trasę o godz. 6:12. Obecne w wagonach osoby wkrótce mają zostać ewakuowane.

Zeszła lawina, pociąg wypadł z szyn. Są ranni

"Pociąg wykoleił się z powodu lawiny, która zeszła w rejonie Stockgraben" - poinformowali przedstawiciele szwajcarskich kolei federalnych (SBB), cytowani przez serwis 20 Minuten.

Akcję ratunkową na miejscu prowadzi policja kantonalna w Valais. Służby nie są jeszcze w stanie potwierdzić liczby rannych, nie wiadomo również czy obrażenia podróżnych są poważne. W pociągu było około 80 osób - podaje serwis SRF.

Policja poinformowała w serwisie X, że ewakuowano już "około 30 osób z pociągu".

Linia między miejscowościami Goppenstein a Brig pozostanie zamknięta co najmniej do wtorku.

"Utrudnienia potrwają co najmniej do 17 lutego do godz. 5:30. Dotykają one linii RE1, spodziewane są odwołania kursów i opóźnienia" - informuje SBB, cytowany przez dziennik "Mirror".

Wcześniej również zeszła lawina. Nie zdążyli jej wysadzić

W ostatnich dniach w rejonie Goppenstein obowiązywał wysoki stopień zagrożenia lawinowego: czwarty w pięciostopniowej skali. Masy śniegu schodziły samiostnie w okolicy pod koniec ubiegłego tygodnia.

Tak było w czwartek, gdy tuz przed południem zeszła potężna lawina, która zasypała drogę łączącą miejscowości Ferden, Goppenstein i Steg. Wówczas nikt nie ucierpiał, ale biuro zarządzania drogami federalnymi (ASTRA) nazwało to "ekstremalnym zdarzeniem".

Rozwiń

Przez kilka godzin droga była nieprzejezdna. Lawinę z czwartku początkowo planowano wywołać wybuchami, jednak zanim udało się to zorganizować, zeszła ona samoistnie.

W wielu częściach Szwajcarii intensywnie sypie śnieg. Tamtejsi synoptycy spodziewają się, że od niedzieli do wtorkowego wieczora w Alpach może spaść od pół do nawet metra świeżego śniegu. Szczególnie intensywnie pada w rejonie Valais i na północnych stokach Alp - tam miejscami suma opadów może przekroczyć metr

Źródło: 20 Minuten, Swissinfo, "Mirror", SRF

