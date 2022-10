Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 4 października w indyjskich Himalajach. Podczas zejścia ze szczytu Draupadi ka Danda II w północnej części stanu Uttarakhand, na grupę 34 adeptów wspinaczki i siedmiu instruktorów zeszła lawina. W oświadczeniu Nehru Institute of Mountaineering przekazano, że grupa wracała ze szczytu o wysokości 5 670 metrów.

Są ofiary śmiertelne i zaginieni. Trwa akcja poszukiwawcza

W skutek uderzenia lawiny co najmniej cztery osoby zginęły, a 28 osób pozostaje zaginionych. Jak podano w oświadczeniu, cytowanym przez stację CNN, "trwa operacja poszukiwawcza i ratunkowa z pomocą indyjskich sił powietrznych oraz stanowych i krajowych sił reagowania na katastrofy".

Do tragedii w Himalajach odniósł się minister obrony Indii Rajnath Singh, który napisał na Twitterze: "Jestem głęboko zasmucony utratą cennych ludzkich żyć z powodu osuwiska, które nawiedziło wyprawę alpinistyczną prowadzoną przez Nehru Mountaineering Institute w Uttarakhand".