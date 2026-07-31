W skrócie Lawina na Broad Peak w Karakorum porwała 10 wspinaczy, wśród których byli obywatele kilku państw, w tym znany nepalski himalaista.

Trwa akcja poszukiwawcza prowadzona przez ratowników i śmigłowce pakistańskiej armii, kontakt z zespołem jest utracony.

Pierwszego zimowego wejścia na Broad Peak dokonali Polacy w 2013 roku, a szczyt był również miejscem rekordów Nirmala Purji oraz Andrzeja Bargiela.

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"Klub Alpejski Pakistanu otrzymał głęboko niepokojące doniesienia o lawinie, która porwała zespół wspinaczy na Broad Peak w łańcuchu górskim Karakorum" - przekazano w oświadczeniu. Od momentu zejścia lawiny nie ma kontaktu z nikim z zespołu.

Grupa składała się z 10 wspinaczy. Wśród nich było pięciu Nepalczyków, Pakistańczyk, Omańczyk, Amerykanin, Chińczyk oraz obywatel jeszcze jednego, na tą chwilę nieznanego kraju. Ekspedycji przewodził znany nepalski wspinacz Nirmal Purja.

Klub Alpejski poinformował, że dwa śmigłowce pakistańskiej armii z ratownikami i specjalistycznym sprzętem zostały wysłane do poszukiwania wspinaczy. "Śmigłowce wspierają działania na ziemi, w celu pomocy uwięzionym wspinaczom i zwiększyć efektywność akcji w wymagającym środowisku wysokogórskim" - przekazano.

10 wspinaczy zaginęło na Broad Peak. Trwa akcja ratunkowa

Nirmal Purja jest jednym z najbardziej znanych nepalskich wspinaczy. W ciągu sześciu miesięcy, między kwietniem a październikiem 2019 roku wspiął się na wszystkie 14 ośmiotysięczników, co w tamtym czasie stanowiło rekord. W 2021 roku wraz z dziewięcioma innymi Nepalczykami dokonał pierwszego zimowego wejścia na K2.

Purja zbliżał się do pobicia kolejnego rekordu. Jak informował kilka dni temu za pośrednictwem platformy X, miał niedługo zostać pierwszą osobą w historii, która wspięła się dwukrotnie na wszystkie ośmiotysięczniki bez pomocy tlenu.

Broad Peak. Kto dokonał pierwszego zimowego wejścia?

Mający wysokość 8047 m. n.p.m. Broad Peak to 12. najwyższa góra świata oraz jedna z najtrudniejszych technicznie. Znajduje się w Karakorum w północnym Pakistanie. Po raz pierwszy została zdobyta w 1957 r. przez grupę Austriaków.

Pierwszego zimowego wejścia dokonali natomiast Polacy w 2013 roku. Szczyt zdobyli Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek. Wyprawa zakończyła się jednak tragicznie: podczas zejścia zginęli Berbeka i Kowalski.

Z kolei w 2015 roku Polak Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii samodzielnie wspiął się na szczyt, by następnie zjechać z niego na nartach.

Źródło: AFP





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