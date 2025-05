Prezydentowi USA zarzucono m.in. brak szacunku do papiestwa i obrazę wierzących.

"To obraz, który obraża wierzących, znieważa instytucje i pokazuje, że przywódca globalnej prawicy lubi być klaunem. Tymczasem gospodarce amerykańskiej grozi recesja, a dolar traci na wartości" - ocenił w sieci były premier Włoch Matteo Renzi .

Do kontrowersyjnej grafiki odnieśli się również rodzimi politycy. "Karol. Człowiek, który postał z papieżem" - napisał w mediach społecznościowych marszałek Sejmu, lider Polski 2050 i kandydat tej formacji na prezydenta, Szymon Hołownia. Polityk nawiązał tym samym do niedawnego spotkania kandydata na prezydenta wspieranego przez PiS -Karola Nawrockiego - z Trumpem, jak i do tytułu filmu o Karolu Wojtyle "Karol. Człowiek, który został papieżem".