Lawina błotna zeszła na indyjskie miasteczko. Są ofiary

Ulewne deszcze doprowadziły do lawiny błotnej, która zmyła wioskę w Himalajach w Indiach. W wyniku tragedii zginęły co najmniej cztery osoby, a ok. 100 jest zaginionych - poinformowały indyjskie władze. Trwa akcja ratunkowa.