W skrócie Donald Trump ma publicznie odnieść się do rosyjskiej propozycji przedłużenia traktatu dotyczącego ograniczenia zbrojeń jądrowych. Pomysł "brzmi całkiem dobrze" - oceniła jego rzeczniczka.

Władimir Putin zapowiedział przedłużenie traktatu New START, jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się na taki krok.

Putin podczas Rady Bezpieczeństwa Rosji podkreślił, że obecnie dialog nuklearny jest osłabiony przez działania Zachodu.

Trump we wtorek weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i spotka się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, oraz innymi światowymi przywódcami.

Donald Trump ma publicznie odnieść się do propozycji Rosji dotyczącej przedłużenia o rok obowiązywania traktatu w sprawie ograniczenia zbrojeń jądrowych - wynika z oświadczenia rzeczniczki Białego Domu.

Wcześniej Władimir Putin zadeklarował, że jeśli Stany Zjednoczone przedłużą umowę, to Kreml postąpi tak samo.

Przedłużenie traktatu o ograniczeniu zbrojeń "brzmi całkiem dobrze" - powiedziała w poniedziałek wieczorem polskiego czasu Karoline Leavitt.

Relacje Rosja-USA. Putin polecił "uważnie monitorować" działania Amerykanów

W poniedziałek Władimir Putin zabrał głos na Radzie Bezpieczeństwa Rosji. Przywódca ocenił, że "w wyniku destrukcyjnych działań Zachodu podstawy dialogu między państwami posiadającymi broń jądrową zostały znacząco podważone".

Zwrócił uwagę, że w lutym 2026 roku wygaśnie dwustronna umowa ze Stanami Zjednoczonymi "w sprawie środków zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych". Chodzi o traktat New START.

Putin poinstruował podwładnych, aby "uważnie monitorować rozbudowę amerykańskich komponentów obrony przeciwrakietowej, w tym przygotowania do rozmieszczenia systemów przechwytujących w przestrzeni kosmicznej".

Trump weźmie udział w szczycie ONZ. W planach spotkanie z Zełenskim

Karoline Leavitt na briefingu prasowym poinformowała, że Donald Trump we wtorek weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W kuluarach ma dojść do rozmowy m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, przywódcami Unii Europejskiej, Argentyny i sekretarzem generalnym ONZ.

Planowane jest również wielostronne spotkanie Trumpa z politykami z Bliskiego Wschodu. Chodzi o przywódców Kataru, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu i Jordanii. Dołączą do nich przedstawiciele Indonezji i Pakistanu.

