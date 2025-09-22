Lakoniczna odpowiedź na propozycję Putina. Komunikat z Białego Domu
Propozycja Rosji o przedłużeniu traktatu dotyczącego ograniczenia zbrojeń jądrowych "brzmi całkiem dobrze" - oceniła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Jak dodała, Donald Trump ma wkrótce podjąć decyzję. Wcześniej Władimir Putin poinformował, że uzależnia przedłużenie obowiązywania umowy od ruchu Stanów Zjednoczonych.
W skrócie
- Donald Trump ma publicznie odnieść się do rosyjskiej propozycji przedłużenia traktatu dotyczącego ograniczenia zbrojeń jądrowych. Pomysł "brzmi całkiem dobrze" - oceniła jego rzeczniczka.
- Władimir Putin zapowiedział przedłużenie traktatu New START, jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się na taki krok.
- Putin podczas Rady Bezpieczeństwa Rosji podkreślił, że obecnie dialog nuklearny jest osłabiony przez działania Zachodu.
- Trump we wtorek weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i spotka się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, oraz innymi światowymi przywódcami.
Donald Trump ma publicznie odnieść się do propozycji Rosji dotyczącej przedłużenia o rok obowiązywania traktatu w sprawie ograniczenia zbrojeń jądrowych - wynika z oświadczenia rzeczniczki Białego Domu.
Wcześniej Władimir Putin zadeklarował, że jeśli Stany Zjednoczone przedłużą umowę, to Kreml postąpi tak samo.
Przedłużenie traktatu o ograniczeniu zbrojeń "brzmi całkiem dobrze" - powiedziała w poniedziałek wieczorem polskiego czasu Karoline Leavitt.
Relacje Rosja-USA. Putin polecił "uważnie monitorować" działania Amerykanów
W poniedziałek Władimir Putin zabrał głos na Radzie Bezpieczeństwa Rosji. Przywódca ocenił, że "w wyniku destrukcyjnych działań Zachodu podstawy dialogu między państwami posiadającymi broń jądrową zostały znacząco podważone".
Zwrócił uwagę, że w lutym 2026 roku wygaśnie dwustronna umowa ze Stanami Zjednoczonymi "w sprawie środków zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych". Chodzi o traktat New START.
Putin poinstruował podwładnych, aby "uważnie monitorować rozbudowę amerykańskich komponentów obrony przeciwrakietowej, w tym przygotowania do rozmieszczenia systemów przechwytujących w przestrzeni kosmicznej".
Trump weźmie udział w szczycie ONZ. W planach spotkanie z Zełenskim
Karoline Leavitt na briefingu prasowym poinformowała, że Donald Trump we wtorek weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
W kuluarach ma dojść do rozmowy m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, przywódcami Unii Europejskiej, Argentyny i sekretarzem generalnym ONZ.
Planowane jest również wielostronne spotkanie Trumpa z politykami z Bliskiego Wschodu. Chodzi o przywódców Kataru, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu i Jordanii. Dołączą do nich przedstawiciele Indonezji i Pakistanu.
Źródło: Reuters