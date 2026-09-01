W skrócie W pobliżu stacji transformatorowej w Turnow-Preilack w Brandenburgii, niedaleko elektrowni Jänschwalde, znaleziono ładunki wybuchowe.

Niemiecki "Bild" pisze o "co najmniej jednej detonacji", powołując się na źródła w policji.

Służby prowadzą śledztwo w sprawie zdarzenia i ustalają, kto był odpowiedzialny za podłożenie ładunków wybuchowych.

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Komunikat w sprawie wydała niemiecka policja. Jak czytamy, we wtorek około godziny 8 do funkcjonariuszy dotarło zgłoszenie o "możliwym uszkodzeniu linii energetycznej w podstacji elektroenergetycznej w Turnow-Preilack" w Branderburgii.

Przy stacji transformatorowej "znaleziono kilka improwizowanych ładunków wybuchowych. Na miejscu są specjaliści od usuwania ładunków wybuchowych" - wskazano dodatkowo.

Groźny incydent w Niemczech. Ładunki wybuchowe przy elektrowni

Jak opisuje gazeta "Märkische Allgemeine Zeitung" (MAZ), stacja transformatorowa w Turnow-Preilack jest położona niedaleko elektrowni węglowej Jänschwalde. Jest to największa elektrownia w Brandenburgii - podkreślają dziennikarze.

Wytwarzana tam energia elektryczna jest dostarczana do sieci przesyłowej przez stację transformatorową.

MAZ opisuje też, że służby na miejscu znalazły "kilka urządzeń do odpalania rakiet, wyposażonych w materiały wybuchowe". Dziennikarze tego portalu przekonują, że urządzenia te są "własnej konstrukcji". Piszą też, że dysponują ich zdjęciami.

"Podstacja została trafiona więcej niż jeden raz" - napisali dodatkowo. Jak wyjaśniają, na miejscu pracują służby, które zdążyły już zneutralizować ładunki wybuchowe.

Agencja Reutera podała natomiast, że w pobliżu elektrowni Jaenschwalde znalezione zostało "niekonwencjonalne urządzenie wybuchowo-podpalające".

Próba ataku na elektrownię w Niemczech. Sprawę badają służby

Portal tag24.de podkreśla, że okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane. Służby będą także ustalać, kto jest odpowiedzialny za podłożenie ładunków wybuchowych. Śledztwo w sprawie prowadzi policja. Incydent jest traktowany "bardzo poważnie".

Dziennikarze tag24.de piszą także, że domniemanym celem miało być doprowadzenie do rozległej awarii zasilania w elektrowni węglowej Jaenschwalde. "Oficjalnie atak rakietowy nie został jeszcze potwierdzony" - piszą niemieckie media.

Niemiecka gazeta "Bild" podała z kolei, że "policja potwierdziła co najmniej jedną detonację". "Na miejscu są już specjaliści od usuwania materiałów wybuchowych" - podkreślono.

Według relacji niemieckich mediów, incydent nie miał wpływu na lokalną ludność. Udało się również zapobiec przerwie w dostawie energii.

Źródła: agencja Reutera, tag24.de, "Bild", "Märkische Allgemeine Zeitung"



