Ładunki wybuchowe przy niemieckiej elektrowni. 30 km od granicy z Polską

Alicja Krause

Alicja Krause

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Ładunki wybuchowe znaleziono przy stacji transformatorowej w Turnow-Preilack w Brandenburgii, niedaleko elektrowni Jänschwalde - podał portal tag24.de. Na miejscu trwa interwencja służb. W akcji biorą udział saperzy. "Policja potwierdziła co najmniej jedną detonację" - przekazał "Bild".

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Chłodnie kominowe elektrowni Jänschwalde z widocznymi chmurami pary wodnej nad kompleksem przemysłowym.
Groźny incydent przy niemieckiej elektrowni Jänschwalde (zdj. ilustracyjne)John MACDOUGALLAFP

W skrócie

  • W pobliżu stacji transformatorowej w Turnow-Preilack w Brandenburgii, niedaleko elektrowni Jänschwalde, znaleziono ładunki wybuchowe.
  • Niemiecki "Bild" pisze o "co najmniej jednej detonacji", powołując się na źródła w policji.
  • Służby prowadzą śledztwo w sprawie zdarzenia i ustalają, kto był odpowiedzialny za podłożenie ładunków wybuchowych.
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Komunikat w sprawie wydała niemiecka policja. Jak czytamy, we wtorek około godziny 8 do funkcjonariuszy dotarło zgłoszenie o "możliwym uszkodzeniu linii energetycznej w podstacji elektroenergetycznej w Turnow-Preilack" w Branderburgii.

Przy stacji transformatorowej "znaleziono kilka improwizowanych ładunków wybuchowych. Na miejscu są specjaliści od usuwania ładunków wybuchowych" - wskazano dodatkowo.

Groźny incydent w Niemczech. Ładunki wybuchowe przy elektrowni

Jak opisuje gazeta "Märkische Allgemeine Zeitung" (MAZ), stacja transformatorowa w Turnow-Preilack jest położona niedaleko elektrowni węglowej Jänschwalde. Jest to największa elektrownia w Brandenburgii - podkreślają dziennikarze.

Wytwarzana tam energia elektryczna jest dostarczana do sieci przesyłowej przez stację transformatorową.

MAZ opisuje też, że służby na miejscu znalazły "kilka urządzeń do odpalania rakiet, wyposażonych w materiały wybuchowe". Dziennikarze tego portalu przekonują, że urządzenia te są "własnej konstrukcji". Piszą też, że dysponują ich zdjęciami.

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"Podstacja została trafiona więcej niż jeden raz" - napisali dodatkowo. Jak wyjaśniają, na miejscu pracują służby, które zdążyły już zneutralizować ładunki wybuchowe.

Agencja Reutera podała natomiast, że w pobliżu elektrowni Jaenschwalde znalezione zostało "niekonwencjonalne urządzenie wybuchowo-podpalające".

Próba ataku na elektrownię w Niemczech. Sprawę badają służby

Portal tag24.de podkreśla, że okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane. Służby będą także ustalać, kto jest odpowiedzialny za podłożenie ładunków wybuchowych. Śledztwo w sprawie prowadzi policja. Incydent jest traktowany "bardzo poważnie".

Dziennikarze tag24.de piszą także, że domniemanym celem miało być doprowadzenie do rozległej awarii zasilania w elektrowni węglowej Jaenschwalde. "Oficjalnie atak rakietowy nie został jeszcze potwierdzony" - piszą niemieckie media.

Niemiecka gazeta "Bild" podała z kolei, że "policja potwierdziła co najmniej jedną detonację". "Na miejscu są już specjaliści od usuwania materiałów wybuchowych" - podkreślono.

Według relacji niemieckich mediów, incydent nie miał wpływu na lokalną ludność. Udało się również zapobiec przerwie w dostawie energii.

Źródła: agencja Reutera, tag24.de, "Bild", "Märkische Allgemeine Zeitung"

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