W miesiąc od rozpoczęcia erupcji wulkanu Cumbre Vieja na kanaryjskiej wyspie La Palma lawa zniszczyła ponad 2 tysiące budynków - poinformowały we wtorek wieczorem władze regionu. Autonomiczny rząd Wysp Kanaryjskich przekazał, że niebawem do Oceanu Atlantyckiego dotrze kolejny strumień magmy wulkanicznej. W związku ze spodziewaną emisją toksycznych gazów powstających wskutek kontaktu lawy z wodą kanaryjskie służby zapowiedziały konieczność ewakuacji kolejnych miejscowości.

Od 19 września, kiedy doszło do wybuchu Cumbre Vieja, ewakuowanych zostało łącznie ponad 7 tysięcy mieszkańców La Palmy.



La Palma. Policja wyłapuje ciekawskich

Hiszpańska żandarmeria podała z kolei, że wśród osób, które zostały uratowane, są ciekawscy oraz turyści, którzy lekkomyślnie zbliżyli się do miejsc, gdzie płynie lawa. We wtorek z niebezpiecznego terenu zabrano cztery przygodne osoby, zaś w poniedziałek zawrócono statek z turystami, który zbliżył się do miejsca, w którym gorąca magma wpływa do Oceanu Atlantyckiego.

Dziennik "Canarias7" wskazuje, że miesiąc po erupcji wulkanu na wyspie panuje chaos: część dróg w południowo-zachodniej części La Palmy jest nieprzejezdnych, a na lotnisku większość lotów jest opóźnionych lub odwołanych.



Zdaniem wulkanologów w ciągu ostatniej doby w okolicach wulkanu zanotowano blisko 50 wstrząsów tektonicznych. Ich zdaniem może to świadczyć o tym, że zakończenie erupcji nie nastąpi szybko.